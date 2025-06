Kika Nazareth llega a la Eurocopa

Buenas noticias para la Selección Portuguesa y para Kika Nazareth. La futbolista azulgrana ha entrado a la lista de convocados de Francisco Neto para la Eurocopa que dará comienzo el próximo mes de julio.

En el partido de vuelta de las semifinales de la Copa de la Reina ante el Real Madrid, la delantera tuvo que retirarse al descanso tras recibir una dura entrada en la primera mitad. En este sentido, pese a que en un principio se esperaba que solo fuera un golpe, las exploraciones determinaron que la lusa sufrió una lesión en los ligamentos del tobillo izquierdo.

Kika tuvo que pasar por quirófano y, desde entonces, no ha podido jugar ningún otro partido con el Barça ni con su Selección. No obstante, aunque había muchos interrogantes con su participación en el campeonato, la delantera no llegó a cerrar la puerta.

"Aunque no quiera, porque me conozco, cuando creamos expectativas y luego las cosas no suceden, la caída siempre es más fea y más dura. Pero siempre hay un rayo de esperanza. Realmente desearía no tenerlo, pero está ahí", expresó en el mes de mayo en el marco de la presentación de la segunda edición del torneo Red Bull Four 2 Score.

Al final, sus esperanzas se han cumplido y la azulgrana viajará a Suiza junto con sus compañeras para disputar la Eurocopa. Además, precisamente, el debut de las de Neto será contra España el jueves 3 de julio en la primera jornada de la fase de grupos.

La convocatoria de Portugal

Entre las convocadas para la competición europea se encuentra Jéssica Silva, quien en el mes de marzo tuvo que parar su carrera deportiva después de perder la visión del ojo derecho por un traumatismo. Junto con la exjugadora del Levante, también están Tatiana Pinto, del Atlético de Madrid, Diana Gomes, del Sevilla, o Andreia Jacinto, de la Real Sociedad.

Porteras: Inês Pereira, Patricia Morais y Sierra Cota-Yarde.

Defensas: Ana Seiça, Diana Gomes, Catarina Amado, Carole Costa, Carolina Correia, Lucia Alves, Ana Borges, Joana Marchão.

Centrocampistas: Andreia Jacinto, Tatiana Pinto, Andreia Faria, Andreia Norton, Fátima Pinto, Beatriz Fonseca, Francisca Nazareth y Dolores Silva.

Delanteras: Jessica Silva, Telma Encarnação, Diana Silva y Ana Capeta.