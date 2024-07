"Kane es el mejor jugador de la historia de Inglaterra"

A Harry Kane no le está beneficiando demasiado el pobre juego que ha exhibido Inglaterra en esta Eurocopa. Sin embargo, cosas del fútbol, jugando no demasiado bien los 'Three Lions' están en la gran final y el delantero inglés está a las puertas de ser el máximo goleador de la Euro. Y eso sin estar especialmente fino. En la prensa británica ya hay quien duda de si Kane es el ideal para ocupar la posición de '9' contra España. Tiene sus detractores... pero también sus defensores.

Si hay quién apostaría por Watkins, que viene de ser el héroe en semifinales, hay otros como Gary Neville que tienen pocas dudas: Harry Kane y diez más. El mítico exjugador del Manchester United y de la selección inglesa no ha dudado en defender a capa y espada al delantero del Bayern de Múnich, asegurando, incluso, que es el mejor futbolista de la historia de Inglaterra.

"Hablé con Wayne Rooney hace cuatro o cinco semanas antes de que comenzara el torneo y me dijo que Harry Kane es el mejor jugador de Inglaterra de todos los tiempos. Es un gran elogio. Yo tampoco me pelearía por estar en desacuerdo con él. Harry Kane ha estado absolutamente sensacional", precisó Gary Neville.

"Creo que obviamente está por debajo de su mejor nivel"

Eso sí, tampoco eludió la posibilidad de que el inglés esté pasando por un mal momento físico: "Creo que obviamente está por debajo de su mejor nivel en este torneo, parece que tiene algo y no me sorprendería en absoluto si en una semana o dos se supiera que ha tenido problemas durante el torneo con algo que está tratando de curar".

Sobre el duelo ante España, Neville no tiene dudas de que será titular: "Creo que el equipo español, que es un equipo fantástico, analizará nuestra alineación y pensará que Kane va a ser titular. Y en partidos anteriores, con Ivan Toney y con lo que hizo Ollie Watkins, tenemos jugadores brillantes que salen del banquillo y pueden alterar un partido que no va bien para Inglaterra".