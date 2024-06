Kane manda un aviso: "Hay que hablar menos y demostrar"

Harry Kane, capitán de Inglaterra, dijo este sábado en rueda de prensa que su equipo, criticado en la Eurocopa por una irregular primera fase, tiene que hablar menos "y demostrar lo que puede hacer" ante Eslovaquia en los octavos de final del torneo.

El delantero del Bayern Múnich declaró que su selección se encuentra ante el momento de la verdad para cumplir con el objetivo de llegar lejos en la Eurocopa y para silenciar las críticas que ha recibido tras tres duelos (Serbia, Dinamarca y Eslovenia) en los que el buen juego brilló por su ausencia.

"Ahora ya estamos en los partidos de eliminatorias. Estos torneos se acaban rápidamente. Vamos a necesitar una gran actuación ante Eslovenia para seguir. Ahora hay que hablar menos y demostrar lo que podemos hacer. Bucamos esa chispa que necesitamos. No es fácil superar a estos equipos. Hay que marcar mañana y tener un poco más de acierto en el último tercio", dijo.

Para Kane, Eslovaquia dará "lo mejor de sí misma" y no sabe si se comportará como un equipo que presiona o que espera atrás, aunque aseguró que conoce todas las amenazas de su rival. "Ahora, al ser eliminatorias, la presión es aún mayor", destacó.

"Creo que el 99 por ciento de los aficionados (ingleses) están detrás del equipo y del entrenador. Tanto jugadores como entrenadores van a escuchar las opiniones de los aficionados. Eso también es jugar para Inglaterra", aseguró.

"El ambiente que he vivido es uno de los mejores en la selección. Somos un grupo fuerte. No sólo los jugadores, también el resto del personal. Sabemos que va a ser un viaje muy duro desde aquí hasta la final", añadió.

Por último, habló sobre su estado físico y manifestó que durante un torneo como la Eurocopa se vive un proceso en el que tras cada partido se va volviendo más fuerte físicamente. Para Kane, todos los jugadores de Inglaterra están en su punto más fuerte físicamente cuando llegan las eliminatorias. "Y yo, como delantero, quiero marcar goles, pero si no marco yo y logramos pasar, no me voy a quejar", concluyó.

Southgate: "No me preocupa el estado físico de Bellingham"

Gareth Southgate, seleccionador de Inglaterra, afirmó este sábado, la víspera de enfrentarse a Eslovaquia en los octavos de final de la Eurocopa, que no le preocupa el estado físico de Jude Bellingham, que después del encuentro frente a Eslovenia dijo "estar muerto" tras acometer un duro esfuerzo.

El técnico del combinado británico restó importancia a las palabras del jugador del Real Madrid y desveló que se encuentra en buen estado para afrontar un duelo clave para el futuro de su selección.

"Cuando sales del campo y lo has dado todo, te sientes de una determinada manera, física y emocionalmente. Jude se perdió un período al final de la temporada por una lesión de tobillo y tampoco jugó otros partidos pensando en la final de la Liga de Campeones, por lo que se habrá beneficiado de los partidos que ha jugado", declaró.