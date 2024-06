Kane carga contra las críticas de exjugadores

Harry Kane, delantero de Inglaterra, contestó a las críticas que ha recibido su selección por parte de exfutbolistas ingleses que ahora son comentaristas en medios de comunicación y les recordó que durante mucho tiempo el combinado británico no ganó nada y que ellos también formaron parte de los fracasos cuando vistieron la camiseta de los 'pross'.

Nombres como Gary Lineker o Alan Shearer, después de los dos partidos de Inglaterra en los que ha conseguido cuatro puntos de seis posibles con un fútbol irregular, no dudaron en criticar a su selección en diferentes medios de comunicación por su mal juego. Kane, capitán del combinado británico defendió a sus compañeros y lanzó una petición a los exjugadores británicos que opinan en canales de televisión.

"Los exjugadores o comentaristas tienen que darse cuenta de que ahora no es difícil escucharlos. Sobre todo, para algunos jugadores que no están acostumbrados o para otros que son nuevos. Sé que tienen que ser honestos y dar su opinión, pero también tienen la responsabilidad de ser un exjugador de la selección a quienes muchos futbolistas admiran. Les escuchan y se preocupan por lo que dicen", dijo en rueda de prensa.

"La selección no ha ganado nada"

"La selección inglesa no ha ganado nada desde hace mucho, mucho tiempo (exactamente, desde el Mundial de Inglaterra 1966). Muchos de estos jugadores también formaron parte de eso y saben lo duro que es. No se trata de desenterrar a nadie, es sólo la realidad de que ellos saben que es duro jugar en estos grandes torneos para Inglaterra. Nunca faltaría al respeto a ningún exjugador", añadió.

También habló sobre unas palabras de su entrenador, Gareth Southgate, que señaló que el equipo no está en condiciones físicas para presionar a sus oponentes como les gustaría a todos. "Si soy honesto conmigo mismo... ¿He jugado lo mejor que puedo? No. Pero no marqué en la fase de grupos del Mundial, no marqué en la fase de grupos de la Eurocopa y ahora sí", dijo.

"Siempre me juzgo a mí mismo y sé que puedo jugar mejor. Sé que muchos jugadores del equipo piensan lo mismo: que todos podemos jugar un poco mejor", agregó. Por último, dijo que los cuatro puntos que tiene Inglaterra antes de cerrar la fase de grupos con su último partido ante Eslovenia, son casi seguro suficientes para estar en los octavos de final. Sin embargo, lanzó una reflexión final autocrítica: "Podemos ser honestos con nosotros mismos y decir que no hemos jugado como queríamos, pero lo bueno es que todavía obtuvimos resultados sin haberlo hecho. El martes es importante, queremos terminar primeros", concluyó.