¿Por qué los jugadores de Inglaterra no rinden con su selección?

La Selección de Inglaterra es, sin lugar a dudas, uno de los equipos con mayor poderío ofensivo individual: Jude Bellingham, nombrado mejor jugador de LaLiga, Harry Kane, máximo goleador de la Bundesliga, o Phil Foden, MVP de la Premier League. Aun así, Gareth Southgate no está haciendo brillar, ni mucho menos, a estos jugadores. ¿Por qué?

En Inglaterra, varios jugadores están desempeñando funciones diferentes a las que están habituados en sus respectivos clubes. Principalmente, este fenómeno se puede observar en varios jugadores titulares para un Gareth Southgate que está siendo el centro de las críticas.

Trent Alexander-Arnold

En el Liverpool, Jurgen Klopp optó la temporada pasada por jugar con Alexander-Arnold de lateral invertido. Dicho cambio le permitió moverse más por el centro del campo, zona en la que jugaba en las categorías inferiores. Desde entonces, Alexander-Arnold ha ido moviéndose por los dos laterales, incluyendo algún partido en el que ha jugado de '6'.

Trent Alexander-Arnold, en el partido de Inglaterra ante Dinamarca / EFE

En Inglaterra, a Southgate no le interesa Alexander-Arnold como lateral derecho. Walker ocupa esa posición, y el seleccionador apuesta por colocar a Arnold en el centro del campo. Una posición que está limitando su creatividad, ya que sus compañeros que juegan por delante buscan, en gran medida, el pase al pie, ocupando espacios innecesarios y estirando poco el campo.

Kieran Trippier

Trippier no es solo el lateral derecho del Newcastle, sino que es fundamental en el ataque de su equipo. Su posición es prácticamente la de extremo auxiliar, con la libertad de avanzar por la derecha y poner centros en el área. Trippier ha dado 10 asistencias esta temporada en la Premier, la tercera cifra más alta de la liga, y ha intentado 8,5 centros por partido.

Kieran Trippier, en un partido de la Eurocopa / EFE

En cambio, en Inglaterra su función es distinta, jugando en el lateral izquierdo por detrás de Foden. En esa posición, sus características ofensivas que lo hacen tan efectivo en el Newcastle han quedado anuladas. En lugar de poner balones al área o llegar a la línea de fondo, Trippier pasa hacia dentro o mantiene la posesión en el ataque. De hecho, en los dos primeros partidos de Eurocopa, el lateral no realizó ni un solo centro efectivo.

Phil Foden

Foden es un jugador totalmente versátil. En el Manchester City, ocupa espacios por detrás del centro del campo contrario, para girarse rápidamente y correr hacia la defensa. Y, si no se da el caso, tiene un disparo desde fuera del área letal. En esta última temporada, ha empezado a dominar los partidos como lo ha hecho Kevin de Bruyne durante varios años, llevando su juego a otro nivel.

Phil Foden, en un partido de la Eurocopa / EFE

En el caso de Inglaterra, su función no se aleja mucho de la que tiene con Guardiola. Aun así, uno de los grandes problemas reside en la conexión entre el centro del campo y el ataque. La selección no está bien engrasada y no existe esa conexión entre De Bruyne, Rodri y Foden, que ven todos los desmarques de sus compañeros. El ejemplo de Pickford sacando en largo durante los partidos es un gran ejemplo de que se apuesta más por una segunda jugada que por encontrar espacios.

Jude Bellingham

Ancelotti trabajó en el Real Madrid una formación que aprovechara las grandes virtudes de Jude Bellingham. Cuando los blancos tenían el balón, el inglés atacaba por el centro, conectando el centro del campo con las bandas y llegando al área para rematar. Un plan que funcionó espectacularmente bien, con 11 goles en los primeros 12 partidos. Además, sus responsabilidades defensivas quedaron claras: situarse en el lado izquierdo del centro del campo cuando se perdía balón.

Jude Bellingham, en uno de los partidos de la Eurocopa / AP

El papel en Inglaterra parece mucho menos definido. Contra Serbia, el inglés hizo un gran partido, aunque cubriendo más terreno del que debía controlar. Con Foden desplazándose hacia el interior desde la izquierda, puede parecer que ambos intentan hacer el mismo trabajo: lo que conlleva menos espacios y, por supuesto, mayor confusión.

Declan Rice

Durante la primera mitad de temporada, Rice asumió el rol de '6' en el Arsenal de Mikel Arteta, dominando el centro del campo defensivo y realizando carreras hacia delante buscando a los compañeros más avanzados. Aun así, en el segundo tramo del curso empezó a florecer su aspecto ofensivo, llegando a marcar un total de siete goles y dando ocho asistencias, gracias a su contribución desde el balón parado.

Declan Rice, en uno de los partidos de la Eurocopa / AP

En Inglaterra, Rice ha pasado a ser el '8' del Arsenal de la segunda parte de la temporada al '6' del inicio, un papel que lleva ejecutando con Southgate hace varios años. La gran diferencia con el Arsenal es quién le rodea, sobre todo en los partidos en los que ha jugado junto a Alexander-Arnold, poco habituado a jugar en esa posición.

A pesar de todo, Inglaterra está en octavos de final, y en el lado del cuadro a priori más asequible. Los de Southgate se verán las caras con un tercero, después de quedar primeros de grupo, por delante de Dinamarca, que se enfrentará a Alemania. Mucho tiene que cambiar Inglaterra si quiere levantar el trofeo.