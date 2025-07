Las jugadoras piden que las instituciones y clubes "inviertan de verdad" en el fútbol femenino español

Hace tres veranos, Inglaterra conquistó la Eurocopa y algo más: una revolución. La inversión aumentó, los estadios se llenaron, la liga creció en visibilidad, competitividad y atractivo para jugadoras de todo el mundo. Aquella victoria fue un punto de inflexión. Y ahora, en la antesala de una posible coronación de España en la Eurocopa 2025, la pregunta es inevitable: ¿puede suceder lo mismo?

La respuesta, por ahora, no es optimista. “Hemos sido campeonas del mundo, y eso tendría que haber sido ese punto de inflexión”, reflexiona Esther, que dejó la liga española hace dos años para probar la NWSL norteamericana. “Pero hace falta que todas las instituciones y clubes inviertan de verdad. No puede ser cosa de dos o tres equipos. La Liga F tiene que ser atractiva, y ahora no lo es. Vienen jugadoras, sí, pero se van rápido, es como que no acaban de cuajar”.

Aitana Bonmatí, que ha levantado todos los títulos posibles, coincide: “Ya no lo sé. Hemos ganado un Mundial, una Nations... Lo nuestro lo hemos hecho. Pero el fútbol es dinero, y el dinero lo mueven los patrocinadores y las instituciones. No depende de nosotras. Nosotras ponemos la parte deportiva, pero lo que pase después…”.

Patri Guijarro lo resume con deseo y realismo: “Ojalá cambien las cosas. Ojalá los clubes apuesten más y la Liga sea más competitiva. En Inglaterra se nota la diferencia, lo dicen las jugadoras que se van allí, como Mariona. Nuestro objetivo es que los proyectos de aquí se parezcan cada vez más a los de allí”. Sobre el césped, España ya ha demostrado que está entre las mejores. Fuera de él, sigue esperando su punto de inflexión