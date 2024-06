Juan Mata: "España luchará por el trofeo"

Juan Mata sabe lo que es ganar una Eurocopa. Lo hizo en 2012, siendo un jugador importante para cerrar el círculo de oro de la Selección. Eurocopa, Mundial y Eurocopa. El asturiano estuvo presente en los dos últimos grandes éxitos de España y pocos como él para saber si la Selección está o no para volver a levantar un gran trofeo. Para Mata no hay dudas: España luchará por la Euro.

En declaraciones a 'Laureus Spirit of Sport', el exjugador de equipos como Valencia, Chelsea o Manchester United indicó que "España sigue teniendo una gran generación. Ahora tiene un seleccionador nuevo que ya ganó la Nations League, la federación ha confiado en él, y por eso tiene tiempo para construir sus ideas. Sigo pensando que España es una de las selecciones que luchará por el trofeo. España sigue produciendo grandes jugadores. Me encanta Dani Olmo, me encanta Rodri. Creo que es un jugador fantástico".

Sobre lo que hay que hacer para ganar la Eurocopa, Mata precisó que "En este tipo de torneos también hay que tener suerte. Incluso en el Mundial tuvimos algunos momentos en los que el balón dio en el poste y luego salió o entró, y, y esos pequeños momentos, que normalmente se infravaloran, son muy importantes para que un equipo se convierta en ganador, especialmente en un torneo corto como ese. En una liga, creo que gana el mejor equipo y el más regular. Pero en un torneo corto como la EURO o el Mundial, una parte de ser el mejor equipo es que a veces hay que tener suerte, y nosotros tuvimos suerte, un poco de suerte en ambos torneos".

Un 2012 inolvidable

Para él, el 2012 fue un año tremendo. Ganó la Champions con el Chelsea y, unas semanas después, estaba ganando la Euro con España. "2012 fue un gran año para mí, con la EURO, y por supuesto marcando en esa final; ganar la Champions League con el Chelsea; ganar el premio a Jugador del Año del equipo; estar en el Equipo del Año de la Premier League, fue genial. Todo me salía a pedir de boca. No pensaba demasiado, jugaba al fútbol, disfrutaba de la vida y me dejaba llevar. Sin duda, ese año cambió mi vida para bien", declaró.

Sobre aquella España, Juan Mata sentenció: "Teníamos grandes jugadores en el campo y en el banquillo. El seleccionador tenía muchas opciones. Creíamos en nosotros mismos. Después de ganar el Mundial creíamos que éramos el mejor equipo, y sabíamos que teníamos que demostrarlo. No hay armas secretas aparte de lo que he mencionado antes, la química y la creencia en uno mismo, y la gran conexión entre entrenadores, jugadores, aficionados y medios de comunicación. Todo el mundo estaba unido en aquel momento".