Jenni Hermoso: "Hay cosas que ni se olvidan ni se perdonan"

Jennifer Hermoso sigue muy molesta por quedar fuera de la lista de convocados de la selección española femenina que está disputando el Europeo en Suiza. La herida sigue abierta. Que es una de las referentes indiscutibles del fútbol femenino español ha vuelto a dejar claro que la relación con la seleccionadora Montse Tomé es irreconciliable.

A pesar de mostrar compromiso hacia sus compañeras, la jugadora de Tigres de la UANL Femenil no esconde que le sigue pesando no estar en la cita continental: "Preferiría estar ahí que no aquí sentada. Estoy tranquila y apoyando a mis compañeras, pero hay cosas que no se olvidan ni perdonan", declaró Hermoso, en un tono que no deja lugar a dudas sobre su malestar con la situación vivida.

La futbolista también añade que "ha sido un proceso y ahora estoy tranquila, pensando en lo que podría haber pasado si hubiera estado ahí. Mis horarios son complicados para ajustarme a los partidos, pero estoy a muerte con mis compañeras".

Sus palabras se suman a una serie de declaraciones que evidencian el distanciamiento entre jugadora y seleccionadora. Tras el escándalo por el beso no consentido de Luis Rubiales, Montse Tomé decidió no convocar a Jenni Hermoso para la primera lista tras asumir el cargo. En su momento, justificó la decisión diciendo que era una forma de "protegerla".

Montsé Tomé, en rueda de prensa / RFEF

Pero Hermoso respondió: "¿Protegerme de qué? ¿Y de quién? Se ha dicho que la decisión fue para protegerme, cuando en realidad se ha intentado justificar una decisión que no se ha tomado conmigo", dijo entonces, visiblemente dolida. Mientras la selección femenina continúa su camino, la tensión entre Tomé y Hermoso no disminuye y no parece que con el tiempo su enfrentamiento vaya a ir a menos.