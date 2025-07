Jana Fernàndez: "Si seguimos así, pocos rivales nos pueden hacer frente"

La internacional española Jana Fernàndez aseguró que está en "uno de los momentos más felices" de su vida tanto en el plano personal como en el deportivo, en el que se encuentra viviendo “un sueño” al disputar su primer gran torneo en la Eurocopa de Suiza.

“Debutar con la selección en una Eurocopa es precioso. Estoy en un momento muy feliz de mi vida, es algo que nunca me hubiese imaginado hace tres años cuando salí del quirófano después de la lesión del ligamento cruzado. La vida, igual que te trae cosas malas, te trae cosas preciosas. Hay que aprovechar cada minuto para guardarlo en el fondo de mi corazón porque lo mismo no se vuelve a repetir”, dijo este lunes en rueda de prensa.

La defensora catalana, operada en 2022 de la rodilla derecha, debutó como titular en el partido contra Italia en el lateral derecho y apuntó que su manera de vivir este torneo es aprovechar al máximo cada minuto de él con sus compañeras, tanto dentro como fuera del campo.

“Cuando me llamaron para la Euro llamé a mis padres y empecé a llorar. Vivir este tipo de lesiones es duro en lo emocional. A veces me paro a pensar y era impensable para mí o para mi familia que estuviera aquí. Está siendo superbonito todo, miro atrás y pienso: lo hemos conseguido. Aunque esto no para y siempre tienes ganas de más”, contó.

“Todas somos compañeras, muchas somos amigas, estamos en los buenos y malos momentos. Todo el mundo está aceptando su rol e intentando aportar desde donde le toque. Nunca sabes cuando te va a tocar la oportunidad de jugar, no lo esperaba mucho. Somos 23 y las 23 somos necesarias para levantar el título”, agregó.

Asimismo, Jana destacó el ambiente del grupo: “El ambiente es muy bueno, vengo de un club (el Barcelona) que tiene muchas representantes y para mí no es salir tanto de mi forma de confort. El ambiente es superguay, todo el mundo se lleva genial y se nota dentro del campo en la manera que jugamos y aportamos desde donde estemos”, agregó.

La defensa compartió muchos momentos durante el proceso de recuperación de su rotura del ligamento cruzado anterior con Alexia Putellas, que cayó lesionada en los días previos a la Eurocopa de 2022, sobre la que expresó que “si alguien tiene ganas de estar aquí es ella”.

“Todas venimos con mucha motivación, pero ella supongo que con un plus más. Ya sé de la calidad que tiene Alexia y de lo que nos aporta tanto dentro como fuera del campo. Está rodeada de las mejores y los mejores para mostrar su fútbol. Ojalá que siga así porque lo que sea bueno para ella, será bueno para España”, comentó.

La futbolista también habló de la madridista Athenea del Castillo, con quien coincidió en el terreno de juego en el partido ante Italia en el que ambas fueron titulares: “Me encanta ‘Athe’ porque es súper intensa, me gusta mucho jugar con ella porque tiene un desborde y un uno contra uno muy intenso”. También apuntó que Esther González ha tenido unas molestias musculares este lunes que le han impedido ejercitarse con el grupo.

Mientras, sobre el partido de cuartos de final ante Suiza, la internacional apuntó que lo plantearán como uno nuevo sin pensar en que los anteriores les ganaron (marcaron 12 goles en dos partidos).

“No sirve de absolutamente nada el pasado. Sabemos que es muy buena selección, se clasificaron con un gol en los últimos minutos, pero tienen jugadoras de gran calidad. Estamos muy pendientes de las que juegan en la Liga y muchas que llevan muchos años siendo internacionales. Sabemos la potencia que tiene, pero nos centramos en nosotras y en llevar el partido a lo que nos gusta que es tocar el balón y crear ocasiones”, analizó.

Además, agregó que será bonito enfrentarse a la anfitriona: “Estoy viendo los partidos de Suiza y emociona mucho cómo las jugadoras viven eso. Nos motiva muchísimo jugar con un campo lleno y me llena de orgullo que se siga el fútbol femenino de esta manera”.

Por último, Fernàndez afirmó que cree en el grupo. “No pensamos mucho (en el favoritismo), vamos día a día, cosa que es buena porque nos mantiene los pies en la tierra. Soy supercreyente en este equipo y en lo que sabemos hacer. Si nosotras demostramos lo buenas que somos, muy pocos rivales nos pueden hacer frente”.