Italia volvió a decepcionar

Italia se despidió de la Eurocopa de la manera más amarga posible. Ni siquiera inquietó - salvo dos palos - la portería de un Sommer que estuvo bien resguardado por la línea de tres centrales, y Chiesa fue el único que trató de liderar un ataque muy gris, impropio de un partido de octavos de final de una Eurocopa.

La vigente campeona, pues, 'murió' en los octavos de final ante una Suiza que tiene argumentos de sobra para dar la sorpresa en cuartos ante la ganadora del Inglaterra-Eslovaquia e, incluso, podría opositar al título.

SUSTO ANTE LA 'CENICIENTA' Y 'BAÑO' DE ESPAÑA

Cierto es que el torneo del cuadro de Luciano Spalletti fue gris. Muy gris, mejor dicho. Su debut ante Albania, una de las 'cenicientas', se afianzó con victoria, sí, pero con sufrimiento. Bajrami dio la sorpresa y adelantó a su selección en el primer minuto del partido, y Bastoni primero, y Chiesa después, le dieron la vuelta al marcador.

Y si decíamos que la vigente campeona no terminaba de convencer ante el 'caramelo' del grupo, ante España no pudo hacer nada. El marcador no hizo justicia a lo que se palpó sobre el césped del Veltins-Arena. Cualquiera que no vio el partido podría decir perfectamente que Italia estuvo cerca de rescatar un punto (1-0).

Nicolò Barella se besa un tatuaje tras anotar el 2-1 de Italia sobre Albania. / Georgi Licovski / Efe

Pero para nada fue así. La 'Azzurra' apenas olió el esférico, sobre todo, en la primera mitad. Y Unai Simón no tuvo que intervenir para salvar ocasiones de verdadero peligro.

Las estadísticas del partido reflejan el 'baño' del combinado de Luis de la Fuente: 20 tiros frente a cuatro - de los cuales nueve y solo uno fueron a portería -, cinco córners ante dos, que España triplicó los pases de Italia en la zona de tres cuartos, o que Gianlugi Donnarumma fue el futbolista italiano que mejor precisión tuvo en el pase.

'MILAGRO' DE ZACCAGNI

Más de lo mismo contra Croacia. Tuvo que tirar de épica para rascar un punto y sellar su clasificación a los octavos de final. Luka Modric falló su penalti, pero segundos después marcó y dio vida a la 'generación dorada' de Croacia, que se quedó a las puertas de seguir viva en el torneo.

Zaccagni metió a Italia en octavos / LAP

Calafiori, que fue el mejor para Italia, se armó de valor y cabalgó desde mediocampo con el balón para dársela a un Zaccagni que la clavó en la misma escuadra y arrebató la gloria a Croacia.

'BOCHORNO' CONTRA SUIZA

El partido de Italia ante Suiza rozó el 'bochorno'. Pareció como si no quisieran pasar de ronda. Su actitud sobre el césped fue nula, siendo Federico Chiesa la única nota positiva del equipo. Sea como fuere, Suiza se merece todos los elogios posibles, porque pasaron por encima de la vigente campeona.

UEFA EURO 2024 - Round of 16 - Switzerland vs Italy / EFE

Aebischer, Freuler o Vargas estuvieron a un gran nivel, igual que la línea defensiva formada por Schär, Akanji y Ricardo Rodríguez, que estuvo sólida y contundente atrás. Y es que a Italia se le hizo imposible superar a los helvéticos por un carril central que estaba totalmente sellado, y ni El Sharaawy ni Zaccagni pudieron hacer nada por la banda izquierda.

Les faltó carácter y personalidad. Es cierto que llegaban sin la figura de una estrella, pero tenían varios argumentos de calidad suficientes como para ofrecer una mejor versión en esta Eurocopa.