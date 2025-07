Italia busca la sorpresa ante una Inglaterra con dudas

A esta semifinal llega Inglaterra con el peso de la historia reciente: vigente campeona de Europa, favorita por escudo, estrellas y jerarquía. Pero también llega sin brillo, con el motor gripado y avanzando a golpes de talento individual.

En esta Eurocopa no ha sido la apisonadora que muchos esperaban. Sufrió contra Francia en la fase de grupos, se salvó por los pelos en cuartos ante Suecia y vive más de su pegada que de su juego. Además, llega con dudas: Leah Williamson, la capitana, arrastra molestias y su presencia no está garantizada. Sarina Wiegman deberá reinventar el once.

Eso sí, talento le sobra. Lucy Bronze, Lauren Hemp, Chloe Kelly o la joven Agyemang, clave en los cuartos, son capaces de decidir un partido con medio metro. Y con eso, a veces, basta.

Al otro lado del ring, Italia. El equipo que nadie esperaba en semifinales. La revelación del torneo. Un grupo sin complejos, con oficio, carácter y una ilusión desbordante. Su clasificación ante Noruega desató una fiesta memorable, con música, cervezas, pizza y lágrimas en los ojos.

Inglaterra superó a Suecia en los penaltis / X

Parecía una final. Pero no, era solo el principio. “Cuando Italia lo da todo, siempre es más difícil para las demás”, advirtió su capitana Cristiana Girelli, autora del doblete que las metió en esta penúltima estación del sueño. A sus 35 años, es el alma de una selección valiente, disciplinada y con un punto de locura que la hace imprevisible.

Italia recuerda a la España de antes del salto, pues también sufrió una crisis interna en el Mundial que provocó el adiós de la entonces seleccionadora, Milena Bertolini: crecimiento desde abajo, esfuerzo colectivo, fe a prueba de gigante y con un líder, Andrea Soncin, que es su referente.

No tiene nada que perder. Y en el fútbol, cuando juegas sin red, vuelas más alto. Inglaterra parte como favorita, sí, pero Italia va con la sonrisa de quien ya ha ganado. Y a veces, eso lo cambia todo