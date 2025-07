Ingrid Engen: "He estado triste, pero ahora me siento en paz y con ganas"

Tras unos meses duros y complicados en lo deportivo y en lo emocional, Ingrid Syrstad Engen (Melhus, Noruega, 29 de abril del 1998) vuelve a sonreír porque ve cómo van encajando todas las piezas poco a poco. Hace unas semanas dijo adiós al FC Barcelona después de cuatro años que le han cambiado la vida -en el buen sentido de la palabra- para fichar por un OL Lyonnes que quiere volver a la cima con un proyecto totalmente renovado. "Estoy muy feliz, sobre todo por el equipo", confiesa, sonriente y serena, desde la concentración con su selección en Neuchâtel, Suiza, tras certificar el pase a los cuartos de final de la Eurocopa.

La futbolista noruega atiende a SPORT en exclusiva para hablar por primera vez de su salida del club azulgrana, de su fichaje por el equipo francés que ahora dirigirá Jonatan Giráldez y de su momento con la selección antes de medirse a Italia. "Vi el partido entre Italia y España, sí", admite con celeridad. "Fue muy intenso, entre dos equipos duros. Tenemos ganas de estos cuartos y, sinceramente, queremos evitar a España hasta que sea posible", ríe. Ella sí que se ha enfrentado a Suiza, el rival de España el viernes, y cuenta que "son un equipo complicado, especialmente ahora, que juegan en casa". "Están trabajando muy bien con el talento joven y me quedo con su centro del campo, que para mí ha sido lo mejor hasta ahora, Lia [Wälti] lo está haciendo muy bien", apunta.

En una selección que cuenta con algunas de las mejores jugadoras del mundo pero que, en cambio, parece no acabarse de encontrar como grupo -aunque siente que han ido "de menos a más"-, Ingrid pone en valor el componente diferencial y el nivel de Caroline Graham Hansen, hasta ahora su compañera de equipo. "Que esté así es muy importante para nosotras. Contra Finlandia, por ejemplo, marcó un gol que solo ella puede hacer. Es vital para este equipo y pudimos descansar en el último partido para afrontar lo que viene con más energía", dice.

Ingrid reconoce que ella también ha ido de menos a más durante el torneo, en una posición desde la que tiene que dirigir a sus compañeras. "Es un poco raro, pero ahora vuelvo a sentirme centrocampista", reconoce Engen. Lleva dos años jugando de central en el Barça, pero cuando lo hace con la selección tiene que cambiar el chip. "Me gusta jugar en el centro del campo y no tener que ir cambiando dentro de un mismo equipo. Con el club me siento defensa y, aquí, centrocampista, pero puedo adaptarme a lo que necesite Gemma [Grainger], la entrenadora, por supuesto. Hay que estar preparada para todo".

CON LOS SUYOS

Engen también valora el ambiente que se vive en la Eurocopa y la importancia de tener a su gente cerca. "Es bonito que el torneo se celebre en Suiza, en el centro de Europa. La gente viene, se puede mover fácilmente. Ayer estuve en Berna y me encontré con muchos aficionados de España e Italia. Y por supuesto, los nuestros, los noruegos, también están aquí", explica.

"Tener a la familia cerca en un momento así marca la diferencia", añade. "En el último torneo estábamos al otro lado del mundo y no pudieron venir. Ahora, poder pasar ratos con ellos, desconectar un poco, es muy importante. Especialmente en torneos largos como este y cuando vas avanzando de fase y necesitas la energía de tu gente". Será la primera vez que dispute unos cuartos de final de la Eurocopa.

Ingrid Engen en el campo de entrenamiento en Neuchâtel, Suiza, durante la entrevista con SPORT / Maria Tikas

UN ADIÓS AL BARÇA ESPECIAL

Durante sus vacaciones, antes de poner rumbo a Suiza, puso fin a su etapa en el Barça para fichar por su gran rival en Europa, el OL Lyonnes. "Fue una decisión difícil. Pasé muchas semanas, muchos meses, incluso, pensándolo. He estado triste, porque dejo muchas cosas atrás. Pero ahora puedo decir que estoy tranquila, en paz", confiesa. "También siento ilusión por lo que viene, y eso es importante en una futbolista. Seguiré viendo los partidos del Barça, por supuesto, tengo contacto con las chicas y no dejaré de hacerlo. Pero también estoy emocionada por tener un nuevo comienzo".

El adiós en la final de la Copa de la Reina fue especialmente emotivo. Tras ganar al Atlético por 2-0, Alexia Putellas le cedió el trofeo para que lo alzara ella, que se emocionó al ser ovacionada por sus compañeras y la afición cuando fue sustituida en los últimos minutos, y también organizó un manteo. "No me lo esperaba así. Fue precioso. Me emocionó muchísimo. Han sido cuatro años llenos de aprendizajes, de experiencias, de vivencias con estas jugadoras y con la afición. Esa despedida me la llevo para siempre. Me pone la piel de gallina recordarlo", dice, señalándose los pelos de punta de su brazo.

Y también habló sobre su amiga Fridolina Rolfö, que anunció recientemente también su salida del Barça pese a tener contrato por un año más. "Me imagino que no poder despedirse fue duro para ella. Sé cuánto valoraba Frido al club y a la afición. Me entristece que no tuviera ese momento, porque se lo merecía. No he hablado con ella sobre su decisión, pero le deseo lo mejor. Es una amiga muy cercana, y me alegró verla marcar el otro día y que pudiese volver a jugar. Fue un momento muy bonito", dice.

NUEVA ETAPA EN LYON

Engen aterriza en Lyon con la intención de convertirse en una jugadora importante y de seguir creciendo en la zaga. "Creo que será como central, sí", desvela. "Tengo ganas de seguir desarrollándome en esa posición. Estoy lista para aprender y crecer".

El proyecto del OL, renovado y ambicioso, también fue clave en su decisión. Este verano han fichado a futbolistas de primer nivel como Katoto, Brand, Lawrence, Albert... "Este es uno de los principales motivos por los que elegí este nuevo destino", reconoce. "Han estado invirtiendo durante años, pero ahora parece que empieza una nueva era. Están fichando a jugadoras top, y tengo muchas ganas de conocerlas, de jugar y entrenar con ellas. Me intriga el estilo de juego que tendremos. Tengo curiosidad".

Allí se reencontrará con Jonatan Giráldez, su técnico en el Barça, que la definió esta semana como una jugadora "muy especial". No ha tenido tiempo de verlo, cuenta, pero se alegra mucho de que el gallego la vea así y de que vuelva a ser su entrenador: "Sé lo que quiere, lo que exige. Me encanta su estilo de entrenamiento. Tenerle como entrenador es una ventaja. No todo será nuevo para mí, y eso da seguridad. Estoy contenta y muy ilusionada"