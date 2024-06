Inglaterra quiere una revolución en su once

Ganar no lo es todo en el fútbol. Lo mostró Inglaterra, que a pesar de comenzar la Eurocopa con tres puntos -venciendo a Serbia con el gol de Jude Bellingham- recibió innumerables críticas. Casi todas focalizadas en Gareth Southgate, al que acusan de no saber amalgamar con tino tantas estrellas de los 'Three Lions' en el once.

De hecho, se le atizó al técnico inglés por varias de sus decisiones, tanto en la alineación como con las modificaciones. La más apuntada, quizá, fue la de ubicar a Phil Foden escorado totalmente en banda izquierda, aislado de la creación de juego y con poco por ofrecer, contrastando con lo mucho que le da al Manchester City actuando a pierna cambiada. Según el 'Daily Mail', esta situación podría cambiar de cara al segundo choque ante Dinamarca.

FODEN, DONDE SEA... MENOS EN EL EXTREMO IZQUIERDO

En el podcast 'It's All Kicking Off!' discutieron el tema, argumentando que Southgate tendrá que tomar decisiones para cambiar la cara de su selección. En dicho programa se comentó que el once que enfrentó a Serbia no era el mejor de Inglaterra, y que el técnico medita dar entrada a Cole Palmer para reemplazar a Trent Alexander-Arnold, con Bellingham junto a Declan Rice y Foden jugando como mediapunta.

El citado medio también propone la discusión sobre dónde debería jugar Foden, afirmando que no pasa por la mente de nadie dejarlo fuera del once. En su lugar, el movimiento a meditar sería moverlo a la mediapunta y que Anthony Gordon se ubique en el extremo izquierdo con pierna cambiada, tal como lo hace en el Newcastle.

A su vez, en 'Sky Bet' hicieron una encuesta sobre el dilema con Foden y su posible cambio de posición. Acorde a los consultados, el 61% de personas indicó que Foden no debería ser inicialista como extremo por izquierda.