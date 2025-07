Inglaterra - España: alineaciones probables de la final de la Eurocopa Femenina 2025

La final de la Eurocopa 2025 ya está aquí. La selección española femenina está a un solo partido de coronarse como campeona continental y ganar así el tercer título de su historia. Este domingo 27 de julio a las 18.00 horas (CET) en el St. Jakob-Park de Basilea, la 'Roja' se verá las caras con Inglaterra.

Las vigentes campeonas de Europa fueron quienes eliminaron a las españolas en los cuartos de final de la anterior edición de la Eurocopa. Sin embargo, el precedente más cercano entre ambos combinados está del lado de las de Montse Tomé y no se trata de un partido cualquiera, sino de la final del Mundial 2023. En aquel encuentro, las españolas salieron vencedoras gracias a un tanto de Olga Carmona, con el que la selección española consiguió el primer título de su historia.

Las sensaciones en el combinado español no pueden ser mejores. Las de Montse Tomé cuentas sus partidos por victorias y, además, han superado a todos sus rivales mostrando un gran nivel de juego. En la fase de grupos fueron líderes después de ganar a Portugal (5-0), Bélgica (6-2) e Italia (1-3) y en los cuartos superaron a Suiza (2-0). Donde tuvieron que emplearse a fondo fue en las semifinales, en las que ganaron a Alemania en la prórroga por 1-0.

No se esperan grandes cambios en el once de España. Montse Tomé apostará por mantener el bloque que le ha hecho avanzar rondas, por lo que el único relevo que se producirá en el once será el de María Méndez por Laia Aleixandri, que estuvo sancionada en el último partido ante Alemania. La nueva jugadora del Barça estará acompañada en la línea defensiva por Ona Batlle, Irene Paredes y Olga Carmona.

Donde no hay ninguna duda es en el centro del campo, en el que saldrá de inicio el tridente letal formado por Patri Guijarro y las dos bicampeonas del Balón de Oro, Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, que fue autora del gol ante la selección germana que permitió el pase a la final. En la delantera todo apunta a que se mantendrán Pina, Mariona y Esther. La única con opciones de entrar es Athenea de Castillo, aunque Tomé ha apostado por ella como revulsivo en los últimos encuentros.

Sara Fernández

Tampoco se esperan sopresas en el once de Sarina Wiegman que saldrá con su once de gala. El conjunto inglés aspira a revalidar el título, aunque su trayectoria no ha sido la más favorable. Las inglesas se clasificaron como segundas de grupo y en las eliminatorias tuvieron que sufrir para pasar. Les fueron necesarias una tanda de penaltis ante Suecia y una prórroga contra Italia para llegar a la final.

ALINEACIONES PROBABLES DEL INGLATERRA - ESPAÑA

Inglaterra: Hampton; Bronze, Williamson, Morgan, Greenwood; Toone, Walsh, Stanway; James, Russo y Hemp.

España: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Laia Aleixandri, Olga Carmona; Patri Guijarro, Aitana Bonmatí, Alexia Putellas; Mariona Caldentey, Esther González y Clàudia Pina.