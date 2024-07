Inglaterra, en la cuerda floja: cinco estrellas apercibidas

Inglaterra y Suiza se citan esta tarde en el Merkur Spiel-Arena de Düsseldorf con el objetivo de lograr el tercer y penúltimo billete hacia las semifinales de la Eurocopa (18:00h).

Los 'Three Lions' están prácticamente obligados a ganar. Los hélveticos, sin embargo, no tienen esa presión. Pasaron por encima de una frágil y gris Italia y se ganaron a pulso llegar hasta aquí.

Si bien Gareth Southgate ha sido muy cuestionado por no gestionar al equipo como se esperaba - muchos han rendido por debajo de su nivel y otros no han tenido demasiado protagonismo -, ha modificado un tanto su esquema habitual.

LLEGÓ LA 'REVOLUCIÓN'

Ezri Konsa reemplaza a un Marc Guéhi que está suspedido por tarjetas amarillas. Y, tal y como se esperaba, Southgate cambia a una defensa de tres centrales, con Kieran Trippier y Bukayo Saka empezando como carrileros para proporcionar amplitud.

Así pues, Stones, Konsa y Walker ocuparán el carril central, mientras que Declan Rice y Kobbie Mainoo se encargarán de liderar un centro del campo que contará con Foden y Bellingham un poco más adelantados y que estarán por detrás de Harry Kane.

'Si algo funciona, no lo toques', reza el dicho. Murat Yakin se lo ha tomado al pie de la letra y no ha querido tocar nada, por lo que confía en los mismos once protagonistas que iniciaron ante Italia.

VARIAS ESTRELLAS CORREN PELIGRO

Eso sí, se enfrenta al riesgo de perder a hasta cinco futbolistas de cara a unas hipotéticas semifinales ante Turquía o Países Bajos. Jude Bellingham, Phil Foden y Kieran Trippier están a una tarjeta amarilla de ver la suspensión. Y a ellos se unen los no tan habituales Kobbie Mainoo y Conor Gallagher.

Kobbie Mainoo, entrando en lugar de Bellingham en su debut / AP

En Suiza tampoco se libran algunas de sus estrellas. El talismán Granit Xhaka, Remo Freuler , Dan Ndoye, Ricardo Rodríguez y Vincent Sierro también corren el riesgo de no estar disponibles si ven la cartulina amarilla.