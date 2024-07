¿Hay debate con Griezmann?

Antoine Griezmann ha acostumbrado muy bien a los aficionados galos. En los últimos años, el rendimiento que ha ofrecido el futbolista del Atlético de Madrid con la selección de Francia ha sido muy bueno, erigiéndose como uno de los mejores de 'Les Bleus y echándose al equipo a la espalda en muchas ocasiones. Su nivel en esta Eurocopa, considerablemente más flojo que en otras grandes citas, ha creado debate en el país galo.

Para Didier Deschamps, el atacante de 33 años es titular indiscutible. Jugó los noventa minutos en el debut ante Austria y en el segundo partido contra Países Bajos. Frente a Polonia, le dio descanso para dosificarle pensando en los octavos de final. Acabó jugando media hora en una posición que parecía 'olvidada' para él.

Lo colocaron en la banda derecha, donde no jugaba desde su etapa en la Real Sociedad, tal como reconoció el propio jugador en zona mixta. Guy Stéphan, el segundo de Deschamps, justificó la decisión tras el partido. "Se decidió que Antoine estaría más cómodo si le colocábamos un poco más en la banda derecha. Jugó en ese lado con la libertad de jugar en el medio. No vamos a pedirle lo mismo que a Ousmane", explicó.

¿ACABÓ FUNDIDO CON EL ATLETI?

Muchos pensaron que, realmente, la decisión de colocarlo por la derecha fue la misma que la de la suplencia, dosificarle. La realidad es que no salir de inicio no sentó muy bien a un Griezmann que recuperó la titularidad en los octavos de final, contra Bélgica, donde completó el partido, pero donde volvió a dejar claras muestras de cansancio. Seguramente, el último tramo de temporada le exigió demasiado.

Griezmann acabó muy cansado contra Bélgica / AP

Esta temporada, con el Atlético de Madrid, ha jugado 48 encuentros entre todas las competiciones (3.917 minutos). Arrancó la campaña de manera fascinante, pero fue perdiendo fuerza a medida que pasaban los meses. Eso sí, acabo firmando 24 goles y 8 asistencias.

DESCHAMPS LO DEFIENDE

Después de ganar a Bélgica por la mínima y sin ofrecer un gran partido (1-0), Deschamps habló directamente del futbolista colchonero. "El partido de Antoine ha sido muy interesante con balón. Podía haber tenido un poco más de efectividad, pero en los grandes partidos se que puede contar con él", le defendió en rueda de prensa.

Antoine Griezmann, durante el duelo de octavos de final de la Eurocopa contra Bélgica / EFE

Nadie duda de que Griezmann es una pieza capital en Francia, por lo menos en los últimos años. No obstante, en el país galo se abre el debate de si ha llegado a la Eurocopa en un estado físico ideal y si realmente está capacitado para rendir al máximo durante todo el partido. Especialmente, ahora que vienen eliminatorias, que se pueden decidir en la prórroga (120 minutos) o en la tanda de penaltis.

Lo cierto es que el papel que están ofreciendo 'Les Bleus' en Alemania es bastante triste. Solo han marcado tres goles: dos en propia meta y uno de penalti. Unas cifras muy pobres para un equipo que estaba llamado a besar la gloria en el Olympiastadon de Berlín el próximo 14 de julio. Y Griezmann no se libra: cero goles y cero asistencias en 300 minutos.

NO ESTÁ FINO

Más allá de no estrenar su casillero de goles y asistencias en esta Eurocopa, Griezmann tampoco ha generado ni una ocasión de peligro en lo que va de Eurocopa. No está participando en exceso (menos de 50 toques por partido), tampoco está inspirado en el regate (no promedia ni un 'dribbling' por choque) y acumula más pérdidas de las que se le esperan (11 por encuentro).

Griezmann no ha marcado ni asistido en lo que va de Eurocopa / EFE

Griezmann es toda una leyenda de la selección. Cuarto máximo goleador y máximo asistente histórico de Francia, fue importantísimo en la gesta del Mundial de 2018 de Rusia, donde fue elegido MVP de la final, también brilló en el Mundial de Qatar 2022, donde la Argentina de Messi se llevó el gato al agua en la final, y Deschamps siempre lo ha respaldado públicamente, como ahora.

En banda derecha o por dentro, detrás del 'nueve', el técnico francés siempre que puede, busca un espacio en el once para Griezmann. Es consciente que no está al cien por cien, pero sabe que, si está inspirado, es capaz de solucionar un partido con un golpe de magia. ¿Sacará su mejor versión ante Portugal?