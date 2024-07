Hamann: "Veremos dónde está Bellingham en 2 años, sin sus compañeros no es nada"

Jude Bellingham se erigió como el héroe de Inglaterra con su gol de chilena en los octavos de la Eurocopa ante Eslovaquia, o eso parecía en un primer momento. El futbolista salvó a los de Southgate de un ridículo espantoso, pero no ha quedado eximido de las críticas.

Dietmar Hamann, exjugador del Bayern de Múnich y del Liverpool, ha sido uno de los más duros con el futbolista del Real Madrid, criticando tanto su rendimiento como su comportamiento.

"La sanción a Bellingham sería una bendición para Inglaterra"

El exjugador incluso llega a afirmar que sería positivo para el combinado inglés que Bellingham finalmente fuera sancionado por su gesto tras el gol ante Eslovaquia.

"Southgate debería haber tomado antes la decisión de sacar del campo a Bellingham o Foden. Ahora puede verse obligado si Bellingham es sancionado. Eso podría ser incluso una bendición, podría ayudar al equipo", declaró al diario alemán 'Bild'.

Sobre la celebración del jugador inglés y su grito de "¿Quién si no?", Hamann también se mostró muy duro: "No me gusta su comportamiento. Sin tus compañeros no eres nada. Si él se pone de pie y dice eso, me interesaría saber que dicen sus compañeros".

"Aparte de sus goles, no participó en los cuatro primeros partidos. Esperaría para ver dónde está en 2-3 años. No necesitamos hablar del hecho de que es un jugador talentoso, pero han sucedido algunas cosas que no debería hacer", concluyó.