Hagi vuelve a reinar en Rumanía 30 años después

Ianis Hagi emuló a su padre, el exblaugrana Gica, con un golazo decisivo para meter a Rumanía en la Eurocopa 2024 El actual jugador del Deportivo Alavés anotó el gol clave ante Israel

Un debate recurrente en el mundo del fútbol es el de la genética, referida a los hijos de futbolistas famosos y sus carreras. Apellidos como Cruyff, Maldini o Alonso lo atestiguan. Y a ese debate se une ahora Hagi.

La dinastía Hagi sigue dando alegrías a Rumanía, y así Ianis Hagi, actual jugador del Deportivo Alavés, lograba ante Israel un golazo decisivo para meter a Rumanía en la Eurocopa del próximo verano.

El zurdazo del futbolista babazorro trajo de manera inevitable el recuerdo de su padre, Gheorghe Hagi. El bueno de Gica, ex de Barça y Real Madrid entre otros, lideró a la generación dorada de la mejor Rumanía de la historia, en los años 90 del pasado siglo.

Y es que Gica Hagi selló el pase rumano al Mundial de Estados Unidos de 1994 con otra diana similar conseguida el 17 de noviembre de 1993, en la última jornada de la fase de clasificación. Entonces, Rumanía visitaba Cardiff en un duelo fratricida ante País de Gales donde el que ganase, iba a la cita 'yankee' si bien a los rumanos les bastaba con empatar.

Hagi abrió la lata sobre la media hora de juego con su maravillosa pierna izquierda, superando al no menos legendario Southall. Florin Raducioiu, el exespanyolista, sentenciaba con el 1-2 en el compás final y Rumanía iba a un Mundial donde brilló.

Ahora la historia se ha repetido y exactamente 30 años y un día más tarde. Ianis, digno retoño de Gica, cedido por el Glasgow Rangers en Mendizorroza, lograba el tanto decisivo para dar una alegría a una selección, la rumana, muy falta de ellas en los últimos tiempos.

Gheorghe Hagi lo dejaba claro con su reacción en redes sociales: "Estoy orgulloso de mi hijo. Ama a Rumanía. Creció con ese espíritu: leyó y vio cosas hermosas".

Ianis, por su parte, respondía a su progenitor e ídolo: "Me empujó a encontrar mis límites y me hizo progresar en todos los ámbitos. Siempre intentó permitirme convertirme en Ianis Hagi y no ser otra persona".