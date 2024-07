¿Puede Guardiola entrenar a Inglaterra?

Pep Guardiola ha dejado en el aire en más de una simple ocasión la posibilidad de ser seleccionador. Ahora, con la marcha de Gareth Southgate de la selección inglesa tras otra decepción en la Eurocopa 2024, en Inglaterra sueñan con el de Santpedor. No es ningún secreto la admiración que sienten por el catalán.

Después de hacer historia con el FC Barcelona, el gran trabajo con el Bayern de Múnich y revolucionar la Premier League con el Manchester City, equipo al que dirige actualmente, tomar el mando de una selección importante podría ser el siguiente paso de Pep Guardiola.

Tras conseguirlo todo a nivel de clubes, al técnico catalán, que termina contrato en el Etihad el 30 de junio de 2025, le atrae la idea de vivir como entrenador una gran cita de selecciones en un futuro no muy lejano, la única gran experiencia que le falta en su impecable currículum.

SOUTHGATE PONE FIN A CASI OCHO AÑOS DE CARGO

Sin Southgate al mando de Inglaterra y con el Mundial de 2026 a dos años vista, la FA quiere dar un golpe sobre la mesa en el imponente torneo y revalidar el título conquistado en 1966, el único que descansa en la vitrina de los 'Three Lions'.

Gareth Southgate, tras perder la final de la Eurocopa / Agencias

Todo el mundo sabía que a Southgate no le quedaban más vidas si no levantaba el título en Alemania. En este sentido, la FA tiene un problema. Seguramente, lo que puedan hacer no será lo mismo a lo que desean o deben. El sueño es Pep Guardiola, pero no será nada sencillo.

RESPETO POR LA SELECCIÓN

En este sentido, quieren a un entrenador que aprecie el valor de la selección en el país británico, comprender lo importante que es el combinado nacional para los ingleses. Que asuma el cargo Guardiola, integrado totalmente en Inglaterra, no sería un problema. La gente lo quiere y que no sea inglés tampoco sería un impedimento. En las últimas dos décadas, el sueco Sven-Göran Eriksson dirigió a los ‘Three Lions’ entre 2001 y 2006 y el italiano Fabio Capello lo hizo entre 2008 y 2012.

Capello entrenño a Inglaterra / EFE

En cuánto al estilo de juego, por talento y características de los jugadores, Inglaterra debería apostar por un estilo propositivo, atrevido y que quiere darle el protagonismo al balón, como el de Guardiola, y no tanto por el juego continuista y plano de Gareth Southgate. Por lo tanto, evolucionar el fútbol de Southgate es una obligación para el próximo seleccionador de los 'Three Lions'.

MÁS OPCIONES

En este sentido, se abren varias vías. Graham Potter (sin equipo), Eddie Howe (Newcastle) o Mauricio Pochettino (sin equipo) son otros de los nombres que suenan con fuerza en Inglaterra. Algunos por su vinculación con el país y el conocimiento de la Premier League y otros por su idea de juego, más cercana a lo que quieren que Inglaterra juegue en el futuro.

Pep Guardiola, muy querido en la Premier / AP

Venga quien venga, el reto es interesante: guiar a Inglaterra hacia su segundo Mundial con el que rompería una sequía de 60 años. ¿Será Guardiola el encargado?