Füllkrug, el héroe inesperado de Alemania

Humilde, trabajador y paciente. Y muy infravalorado. Supo esperar su turno en todos y cada uno de los partidos de esta Eurocopa y, cuando salió, hizo lo que mejor se la da: marcar goles.

Nadie dudaba de su olfato goleador. Venía de ser importantísimo en un Borussia Dortmund que alcanzó la final de la Champions League. 16 goles y 10 asistencias en 46 partidos lo destaparon como uno de los nueves revelación en Europa.

Ahora, muchos saben quién es. Pero pocos conocen su historia. Y es que el héroe de Alemania era un completo desconocido hasta hace prácticamente un año.

El '9' ingresó al partido en el minuto 76 y en el 92 rescató un punto de oro / EFE

MÁS VALE TARDE QUE NUNCA

La vida de Niclas Füllkrug cambió por completo en muy poco tiempo. Se formó en las categorías inferiores del Werder Bremen, y después de pasar por el FC Nürnberg o Hannover 96, regresó a sus orígenes.

Con 29 años, en la temporada 21/22, jugaba en la Segunda División alemana, después no poder asegurar la permanencia en la Bundesliga el año anterior. Y tras ser importante y contribuir con 19 dianas, regresaron a la máxima categoría.

Niclas Füllkrug es el máximo goleador de la Bundesliga con 16 dianas / @niclas.fuellkrug

Destacó muchísimo anotando 16 goles, siendo el máximo realizador de la competición, en un equipo que terminó en la parte baja de la tabla y logró su premio: ir convocado con Alemania al Mundial de Qatar. Marcó dos goles, frente a España, precisamente, y a Costa Rica.

De hecho, prácticamente debutó con la absoluta, ya que su primer partido fue ante Omán, en un amistoso previo al torneo, y su gol dio la victoria.

En verano de 2023 lo fichó el Borussia Dortmund, ya con 31 años, y el resto es historia.

El golazo de Niclas Füllkrug que hizo temblar al Atlético de Madrid / EFE

EL MEJOR DESDE EL BANQUILLO

Curiosamente, hasta 2022, no sumaba ningún partido con la Selección absoluta de Alemania. Ahora, en pleno 2024, puede decir bien alto que lleva 13 goles en 19 partidos.

En la presente Eurocopa suma dos dianas, ante Escocia y Suiza, habiendo salido desde el banquillo en ambos partidos. Lo hizo en 73 minutos, para ser exactos.

Füllkrug marcó el gol del empate contra España / @DFB_Team_EN

Y ayer se vistió de héroe ante el combinado suizo para rescatar un punto en el 92' y asegurar la primera posición en el grupo. Julian Nagelsmann confirmó días antes que arrancara el torneo que Kai Havertz sería el delantero titular, pero 'Fülle' está siendo un revulsivo de muchísimas garantías.

"Volvió a marcar otro buen gol. Es importante para nosotros tener un jugador así que pueda entrar desde el banquillo", declaró el seleccionador.

Suma 13 goles y dos asistencias en 19 partidos, sólo tres de ellos como titular. Es el jugador que más goles ha marcado con Alemania saliendo desde el banquillo.

"No tengo ningún secreto. En realidad no estoy acostumbrado a entrar desde el banquillo con el Borussia Dortmund, pero es importante traer energía al campo", admitió.

"ME LO MEREZCO, SINCERAMENTE"

Su explosión tardía, se debe, en gran parte, a su mala fortuna con las lesiones. "He estado entre 800 y 1.000 días de baja. Me pasé tres temporadas fuera, con lesiones de rodilla, tobillo... He pasado muchas veces por el quirófano y he peleado mucho para volver y estar aquí", afirmó antes de la Eurocopa.

"Sé lo que he trabajado, lo que he sufrido y me lo merezco, sinceramente". Y, ahora, la pelota está en el tejado de Nagelsmann: ¿apostará por Füllkrug en los cuartos de final?