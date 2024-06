El feo gesto de Cristiano Ronaldo en el 2-1 de Portugal

La selección portuguesa ganó en su debut frente a la República Checa con un gol tardío de Francisco Conceiçao. Una victoria muy importante para los pupilos de Roberto Martínez, que se colocan segundos en la clasificación. Sin embargo, la imagen más destacada tras el encuentro fue la de su capitán, Cristiano Ronaldo, que tras un partido apagado donde se le vio frustrado, protagonizó una acción antideportiva hacia el conjunto rival.

Cristiano fue directo a buscar a Stanek

El futbolista portugués no se ha librado del gesto que protagonizó este martes en el gol de su compañero Francisco Conceição. En algunas imágenes difundidas tras el partido, se ve a CR7 lanzándose directo y provocativamente hacia los jugadores checos. Después del gol del futbolista del Oporto, Ronaldo se acercó primero al portero checo Stanek, que se lamentaba en el suelo, festejó en su cara con el puño cerrado y luego repitió la escena hacia Sevcik.

El jugador del Al-Nassr pasó por detrás del número ocho checo, lo miró cara a cara y le gritó algo. Una actitud que fue duramente criticada en las redes sociales por los aficionados.

"Es bueno captar su atención"

El portero de la República Checa, Stanek habló tras el partido sobre la celebración en su cara de la estrella portuguesa de 39 años, aunque no le recriminó nada e incluso se lo tomó como algo positivo a nivel individual.

“Es bueno captar su atención, pero no me sentiré halagado por ello. Él es una leyenda. Durante el partido no me obsesioné. Hay que parar como estás acostumbrado. Cristiano es el mejor jugador del mundo, uno de los mejores que jamás haya habido”.

Sin embargo, Cristiano recordará siempre este partido al lograr un récord personal: el de convertirse en el primer futbolista en participar en 6 Eurocopas.