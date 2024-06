Joao Félix: "Nunca me verán rendirme"

Georgia y Portugal se ven las caras en la última jornada del Grupo F. Georgia se presenta con opciones para ir a octavos, aunque todas pasan por vencer a Portugal. Portugal ya es matemáticamente primera de grupo y se prevé que Robert Martínez haga rotaciones en el partido ante los georgianos. En esta rotación, João Félix ve su momento de debutar en la Eurocopa.

En la rueda de prensa previa al encuentro, Joao Félix ha sido el jugador de Portugal que ha respondido a los periodistas. Cita con la prensa esperada tras varias polémicas internas. El internacional luso ha aprovechado para cerrar heridas y abordar algunas cuestiones respecto a su futuro.

Carrera irregular

"Honestamente, es difícil responder a esa pregunta. Siempre trato de hacer lo mejor que puedo, siempre trabajo para estar lo mejor que puedo y ayudar. Las cosas no han ido bien en algunas situaciones, pero nunca verán rendirme y estoy seguro de que todavía me verán triunfar, como siempre pensaron desde que aparecí en el Benfica"

Suplencias Portugal

"Lo llevo bien. Por desgracia o por suerte, esta situación ya me ha pasado en los clubes en los que he estado y eso me ha ayudado a saber reaccionar ante estas situaciones. Estoy aquí, soy uno más y siempre que me necesite estaré ahí para ayudar en todo lo que pueda".

Relación con Robert Martínez

"La confianza que tengo en él y él en mí es la misma. Depende de cada uno, en algunas etapas, jugar más o menos. Él eligió no incluirme en estos dos partidos y solo tengo que respetar la decisión, es el entrenador y él es quien decidió. Se propuso hablar conmigo y le dejamos claro que tenemos 100% de confianza el uno en el otro".

Partido clave

"No creo que sea un momento clave, creo que es más un momento. Las cosas no se definen en un partido, en media hora... Es una acumulación de partidos. Pero sí, mañana será un partido importante. Es un partido de Eurocopa y todo el mundo está mirando. Es una etapa especial y será un partido importante y bueno y espero estar ahí para ayudar".

Respuesta del seleccionador

En la misma rueda de prensa, el seleccionador de Portugal, Robert Martínez, ha declarado que le gustaría que tanto João Félix como los otros jugadores que aún no han debutado en la Eurocopa puedan tener sus primeros minutos. "Me gustaría que Félix, Danilo, Matheus Nunes, los jugadores que aún no han jugado, demuestren que cuando entran tienen el apoyo del vestuario para rendir bien en el equipo. La psicología es muy importante. Creo en todos los jugadores, pero solo 11 pueden ser titulares”, afirmó Martínez.