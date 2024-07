Exhibición de Diogo Costa en los penaltis para salvar a Cristiano y Portugal

La selección de Portugal doblegó este lunes en la tanda de penaltis a Eslovenia y se clasificó este lunes para los cuartos de final de la Eurocopa 2024, en los que se enfrentará el próximo viernes a Francia, después de la fantástica actuación de Diogo Costa, que paró tres lanzamientos desde los once metros.

El partido terminó 0-0 tras los 120 minutos entre el tiempo reglamentario y la prórroga que disputaron ambos equipos en el estadio Frankfurt Arena y se jugaron la clasificación a los cuartos de final de la Eurocopa en los penaltis en la que el portero luso maravilló al mundo deteniendo todos los intentos de Eslovenia.

Costa llegaba a la cita como uno de los grandes especialistas de la competición, con 10 penas máximas detenidas de los 34 penaltis que le habían lanzado hasta la fecha. Y no decepcionó con una actuación de las que pasan a la historia de la competición, adivinando hasta en tres ocasiones las intenciones de los eslovenos Ilicic, Balkovec y Bervic.

Los porteros también brillaron antes de la tanda

Cristiano, al final de la primera parte de la prórroga, pudo desnivelar la balanza tras un penalti muy justito sobre Jota, pero Jan Oblak adivinó la trayectoria de su lanzamiento y evitó la derrota de Eslovenia antes de la tanda final. En la segunda, la oportunidad fue para Sesko, que falló un mano a mano ante Diogo Costa tras un fallo de Pepe que había dejado vendido a su portero en el último suspiro.

Honor a Eslovenia

Eslovenia, por su parte, dice adiós a la Eurocopa con el honor de no haber perdido ninguno de los cuatro partidos disputados en Alemania (contra Dinamarca, Serbia, Inglaterra y Portugal), un hito que deja un sabor agridulce tras la eliminación a una de las revelaciones del torneo.