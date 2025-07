La Eurocopa de los penaltis fallados… y la excepción que confirma la regla

La Eurocopa de Suiza 2025 está siendo una celebración del fútbol, con estadios llenos, audiencias crecientes y una intensidad competitiva altísima. Pero también ha destapado una tendencia llamativa: el punto de penalti, en lugar de ser un aliado, se ha convertido en el peor enemigo de muchas selecciones.

De los 41 penaltis lanzados hasta ahora —contando los 28 de las tandas protagonizadas por Inglaterra y Alemania— solo se han marcado 23. Es decir, se han fallado 18. El dato habla por sí solo: más de un 43% de error. Y en el tiempo reglamentario, la proporción aún impresiona más: solo se han marcado 4 de 9 penaltis, con fallos repartidos entre España (dos), Noruega (dos) y Alemania (uno).

No es un detalle menor. En una Eurocopa cada vez más igualada, la falta de acierto desde los once metros puede marcar la diferencia entre la gloria y la eliminación. Los errores no parecen fruto del azar. Hay cada vez más presión, más foco mediático, más análisis. Y ahí entra el factor psicológico. Expertos apuntan al estrés como uno de los grandes enemigos actuales de las lanzadoras. También hay que reconocer el mérito de las porteras, que han dado un salto de nivel y cada vez intuyen mejor las trayectorias.

En ese contexto de caos desde el punto fatídico, el Alemania–Francia ha sido la gran excepción. El partido de cuartos, que terminó 1-1 tras 120 minutos, ofreció una tanda de penaltis sorprendentemente eficaz: 11 goles en 14 lanzamientos. Y una heroína indiscutible: Ann-Katrin Berger, que paró dos penaltis, marcó el suyo y clasificó a una selección alemana que jugó con diez desde el minuto 13.

La portera del Gotham no solo fue decisiva; también transmitió seguridad y frialdad en un momento límite. Su actuación contrasta con la tensión vivida, por ejemplo, en la dramática tanda entre Inglaterra y Suecia, donde se fallaron 9 penaltis y el descontrol se apoderó del desenlace. Una imagen muy alejada de la Suecia que eliminó a Estados Unidos -con la lanzadora experta Fridolina Rolfö- en el Mundial de 2023 en la tanda.

España también ha tenido su dosis de sufrimiento desde los once metros: falló dos penales ante Suiza, uno Mariona y otro Alexia, aunque eso no le impidió avanzar con solvencia gracias a los goles de Athenea y Claudia Pina. Ahora se medirá a Alemania en semifinales, este miércoles en Zúrich. Un duelo de alto voltaje que, visto lo visto, no sería raro que se resolviera también desde el punto de penalti