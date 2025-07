La Eurocopa de Alexia, la Eurocopa de todas

“Quiero que sea la Eurocopa de España, me da igual si es la mía o no”. Antes de viajar a Suiza, Alexia Putellas dejó claras sus intenciones en una entrevista en Marca. A pesar de lo especial que iba a ser este torneo para ella —porque se perdió el de Inglaterra por la rotura de ligamento cruzado que sufrió tres días antes del debut, y porque por primera vez en su carrera, después de haberlo ganado casi todo (solo le falta este título), llegaba a una gran competición con la selección a pleno rendimiento—, ella solo piensa en una cosa: ganarlo, como sea.

Hace hoy tres años, en Milton Keynes, Aitana Bonmatí se acercaba a Alexia, en la grada, con una gorra negra y la camiseta de la selección con el ‘14’ de Virginia Torrecilla en el dorso, para dedicarle el gol de la remontada contra Finlandia en el estreno de España en la última Eurocopa. La de Mollet regresó con ganas, marcó en su estreno en Suiza, contra Portugal, lo celebró con una de sus reverencias reservadas para los días más especiales —un claro indicador de lo importante que era para ella ese gol—, y con un “va por ti, papá”. Se llevó, además, el MVP del partido.

Pero lo volvió a hacer. En el segundo encuentro, contra Bélgica, que se complicó algo más —aunque terminó como siempre—, se sacó de la chistera dos goles y dos asistencias para convertirse en la primera jugadora en la historia de la Eurocopa en lograrlo en un solo partido. Y otro MVP, aunque le dé cierta vergüenza recoger estos premios, salir en las fotos correspondientes y tener que comparecer en rueda de prensa acompañada del trofeo.

Al término del partido en Thun, que —con el posterior empate entre Portugal e Italia— certificaba la clasificación para los cuartos de final, sus compañeras se rindieron a Alexia. Sin embargo, Irene Paredes avisó a la prensa, medio en broma y medio en serio: “Dejémosla tranquila, no le metamos esa presión. Por quién es, por sus logros, soporta mucho peso. Cuando está tranquila y con confianza, saca el fútbol que tiene y nos beneficia a todas”.

Un 'MVP' para todo el equipo

“Me la he cruzado en la ducha y me lo ha contado, así que venía preparada para esto”, bromeó Alexia unos minutos después en rueda de prensa. "Es vuestro trabajo y no pretendo que preguntéis lo que yo quiero, por supuesto. Pero es para que no les téis preguntando lo mismo a mis compañeras diez veces", rio ruborizada.

Y regaló el premio a todo el equipo: “Hoy vuelvo a estar aquí porque me han dado el MVP, pero esto es cosa de todas. Cómo presiona Esther, cómo eligen tan bien Pina y Mariona, cómo ataca la profundidad Athenea, cómo ataca los espacios Ona, cómo elige Olga... Lo de Patri, que es un escándalo, que junta a todo el equipo. Las centrales: el otro día María, hoy Irene, Laia. Es una cosa de absolutamente todo el grupo. Lo mismo con las porteras, las tenéis que ver entrenar. Ya sabemos de lo que es capaz Cata, pero Sulli, Adri... todas. Esto es un equipo. Y a esto nos referíamos cuando lo hemos hablado en la ducha, con Irene. Esto es cosa de todas, y lo tenemos muy claro desde dentro, porque es lo que nos tiene que hacer llegar muy lejos en este torneo”.

España goleó a Bélgica para clasificarse para cuartos / RFEF

Le da igual si es su Eurocopa o no: quiere que sea la de España y pone a disposición del grupo todo lo que tiene. “A las personas buenas solo les pasan cosas buenas. Se merece todo lo que le está pasando. Tenemos que dejar de meterle presión para que disfrute. Alexia encuentra a todo el mundo, tiene una capacidad para meter pases por dentro... Encontraría a cualquiera. Ella reparte muy bien el juego, es una persona muy generosa”, dijo también Esther González, con quien ha encontrado una alianza determinante y con quien lidera la tabla de goleadoras de la Eurocopa. “Cuando está así, no hay quien la pare. Solo hay que verla”, añadió Pina.

Y Alexia simplemente hace lo que sabe hacer: “Cuando veo que el equipo fluye, que nos encontramos, que nos asociamos, esto se refleja en mí. Por la posición, tengo el rol de generar ocasiones: a veces finalizo yo y a veces finalizan las demás. Me estoy sintiendo muy rápida mentalmente, y para mí este es el indicador de que me siento bien”. Y es que cuando es feliz y disfruta, el resto llega solo