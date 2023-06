La Eurocopa 2024 ya tiene mascota, pero aún no tiene nombre

Un osito de peluche es la mascota de la Eurocopa de Alemania, que se celebrará el próximo año 2024 Se puede elegir su nombre entre cuatro opciones, Albärt, Bärnardo, Bärnheart o Herzi von Bär

La Eurocopa del próximo año 2024 ya tiene mascota. La cita alemana de selecciones ha optado por un oso de peluche como símbolo, pero todavía no tiene nombre.

Una vez conocido su diseño, se abre ahora un periodo de votación en la web oficial de la UEFA para escoger su nombre y hay cuatro opciones: Albärt, Bärnardo, Bärnheart o Herzi von Bär.

La mascota rinde homenaje al perdurable atractivo del humilde osito de peluche, cuyo origen se remonta a principios del siglo XX en Alemania. De hecho, los cuatro nombres que optan a ser escogidos incluyen "bär", que significa oso en alemán.

La mascota será presentada a los aficionados alemanes hoy en el estadio AufSchalke, donde los anfitriones de la fase final se enfrentarán a Colombia en un amistoso.

Su estreno sorpresa se produjo el martes por la mañana en una escuela primaria de otra localidad de Gelsenkirchen, poniendo de relieve la ambición de inspirar a diez millones de niños de toda Europa para que se mantengan activos y fomentando su amor por el fútbol y sus valores.

