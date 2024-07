El espectacular recibimiento a Oyarzabal en su pueblo: bengalas, música, pancartas...

Sigue la resaca emocional tras la conquista de la Eurocopa por parte de la selección española. Uno de los grandes protagonistas fue Mikel Oyarzabal. El delantero de la Real Sociedad convirtió el gol que le dio a España el trofeo. El jugador vasco, de esta manera, se convirtió en el héroe de la final.

El delantero, como no podía ser de otra manera, se mostró emocionado tras terminar el encuentro: "He hecho mi trabajo y lo que tocaba en cada momento. He tenido la suerte de dar la victoria y, cuando pasas por hechos jodidos, estar aquí lo valoras mucho. Y si tienes la suerte de ayudar es lo máximo", expresó emocionado.

Pero el pasado martes Oyarzabal no tuvo buenas noticias desde su tierra. Elorrio, pueblo natal de la madre del delantero, despertó con diferentes pancartas y pintadas en contra suya y de su compañero Mikel Merino. En ellas, se mostraron insultos hacia él y a la selección española: "No a la aceptación de la selección española", junto a la ikurriña y una bandera de España tachada. Debajo de la lona, aparecieron los nombres de los dos jugadores acompañados de la palabra "traidores" junto a una esvástica tachada. Además, añadieron: "P*** España, p*** selección".

Pero, tras estas lamentables pintadas, en el pueblo de Oyzarzabal sí que le han dado la bienvenida de manera cariñosa. En Eibar, el jugador fue recibido entre aplausos, bengalas y una pancarta en la que le decían 'enhorabuena'. Todo ello, con la canción de moda de la selección llamada 'La Potra Salvaje'. El recibimiento fue organizado por amigos de la infancia del jugador.

El homenaje a Oyarzabal no se quedará en esta fiesta improvisada. El Ayuntamiento de Eibar ya está buscando fechas para organizar un acto de recibimiento para el nuevo héroe de la Selección Española.