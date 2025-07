España, a por el pase a cuartos ante Bélgica

No es fácil hacer caso omiso a los comentarios cuando todo el mundo habla del favoritismo de la selección española en la Eurocopa. Menos, tras la goleada a Portugal en el debut, el resultado más abultado de la primera jornada. Sin embargo, en el vestuario de la Roja no pronunciarse esa palabra. Piensan en grande, pero van partido a partido, objetivo a objetivo. Y el siguiente es ganar a Bélgica (18.00h, La1) para clasificarse para los cuartos de final. De hecho, si no gana Italia, también podría sellar la primera posición del grupo.

Durante los días después del debut, Montse Tomé y su staff han priorizado el descanso y la desconexión de las jugadoras, así como el trabajo específico. La tarea estrella en estos últimos entrenamientos, la presión tras pérdida, como desvelaron las propias protagonistas, como Alexia Putellas o Vicky López, después del encuentro en Berna.

Como Portugal, Bélgica es un rival conocido. Cambió de seleccionadora en diciembre y, de hecho, el primer partido que dirigió Elísabet Gunnarsdóttir fue contra España, el 21 de febrero pasado. “Cuando asumí la responsabilidad de entrenar esta selección, supe que tenía que enfrentarme tres veces a España”, dijo en la previa. En ese primer partido de la Nations, precisamente, estuvo a punto de ganar. Porque en el 72’ vencía Bélgica por 0-2 en Valencia, con goles de Toloba y Wullaert. Pero un gol de Pina cinco minutos después y dos más -de Lucía García y de Martín-Prieto- en el añadido valieron para firmar una remontada espectacular. El 30 de mayo, en el último parón antes de la Eurocopa, la victoria de España fue más holgada, por 1-5, con dobletes de Esther y Athenea y un tanto de Alba Redondo.

A Bélgica solo le vale con ganar para seguir viva en la competición, tras perder por la mínima en su debut contra Italia, en el que dominó en juego y ocasiones, pero se quedó sin encontrar portería.

Aitana, “para noventa minutos o más”

Una de las grandes novedades que puede presentar el once de Montse Tomé es la presencia de Aitana Bonmatí. En una entrevista con TVE, la de Sant Pere de Ribes comentaba que está “para noventa minutos o más”. La seleccionadora ya dijo en rueda de prensa, antes del debut, que tenía “muchas ganas” y que incluso “había que frenarla un poco”, pero la realidad es que Aitana se ha recuperado muy rápidamente y está para ser titular después de haber jugado ya, en el primer partido, ocho minutos.

También regresará Irene Paredes, que se perdió el debut porque cumplió el segundo de los dos partidos de la sanción que se le impuso por una roja directa ante República Checa hace un año. Y, según vaya el resultado, Tomé podría hacer rotaciones para dar descanso a las jugadoras con más desgaste.

Cata o Nanclares: la duda en la portería

Un paso atrás en el estado de salud de Cata Coll, que sufre una amigdalitis, la dejó sin jugar el primer partido. De hecho, como desvelaron la Cope y El País, tuvo que ir al hospital tras el encuentro. Tomé explicó que pensaban que la recuperación sería más rápida y que tuvo que parar unos días más. Y en el lugar de la balear jugó Nanclares, que aunque no fue especialmente exigida, hizo una gran parada en la segunda parte en el día de su debut oficial.

Tras una mejora con la nueva medicación, Cata Coll volvió a pisar el césped en Thun. Y entrenó al margen de sus compañeras, junto con Alba Redondo, con un vendaje aparatoso, que se está recuperando de unas molestias en el muslo. Tomé jugó al despiste con su decisión en la portería en rueda de prensa, sobre si jugará Nanclares o Cata -aunque todo apunta a que será la primera-, pero confirmó que la balear sí estará, al menos, en la convocatoria