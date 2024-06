¡Escándalo! Los jugadores de Ucrania sacaron a su técnico del vestuario

La goleada de Rumanía 3-0 sobre Ucrania en su estreno en la Eurocopa 2024 dejó muy tocado al combinado que era llamado a ser revelación y que, por ahora, es decepción. Los de Sergiy Rebrov resultaron muy endebles tanto en defensa como en ataque, incapaces de hacer daño a su rival, lo que provocó una división interior notoria durante la media parte.

Los jugadores del combinado ucraniano expulsaron del vestuario al entrenador, acorde a lo informado por 'Bild', explicando que los futbolistas querían compartir sus opiniones sin la figura de Rebrov, que no tuvo más remedio que dejarles solos, acorde al citado medio.

El seleccionador nacional se quejó del juego de los suyos: “Nadie esperaba este resultado. Tuvimos mucha posesión pero no pudimos crear ocasiones. Eso nos jugó en contra”, puntualizó Rebrov. “Los jugadores se dieron cuenta de que no era suficiente. Somos una nación grande y fuerte que defiende nuestro país en este momento. Pero los jugadores no lo demostraron”, disparó.

Después de la decepcionante derrota por 3-0, las estrellas de Mykhaylo Mudryk y Oleksandr Zinchenko pidieron disculpas a los aficionados, por el papel que hicieron ante los rumanos. El siguiente rival será Eslovaquia, el viernes 21 de junio, y todo lo que no sea una victoria les costará la eliminación casi asegurada. “Tenemos un partido difícil por delante. Tenemos que centrarnos en el aquí y el ahora. Tenemos que mejorar seriamente y olvidarnos de todo esto”, concluyó Rebrov.

De cara a la segunda jornada, los ucranianos entrenaron en su sede en Taunusstein. Los futbolistas, bajo las órdenes de Rebrov, hicieron trabajos de campo en el complejo de SK Vein. Todos menos uno: Vitaliy Mykolenko. El lateral del Everton sigue su proceso de recuperación con trabajos individuales, y no se prevé que esté disponible para el choque clave ante Eslovaquia.