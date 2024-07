Duras críticas a Cristiano tras la eliminación de la Eurocopa: "Ha arruinado la competición de Portugal..."

Cristiano Ronaldo ha estado muy lejos de su mejor versión en la Eurocopa de Alemania. El delantero del Al-Nassr ha finalizado su participación en la competición continental sin ver portería pese a disputar casi 500 minutos entre fase de grupos, octavos y cuartos de final. Tras la eliminación de Portugal a manos de Francia, el atacante ha sido el centro de duras críticas. A muchos aficionados lusos les cuesta de entender que con 39 años y un nivel tan bajo haya sido indiscutible para Roberto Martínez.

Daniel Riolo, analista de ‘RMC Sports’, ha ido un poco más lejos y ha afirmado que “Cristiano ha arruinado la competición de Portugal”. “Es un equipo que me gusta, con jugadores extraordinarios. Es increíble que desde 2016, cuando ganaron la Eurocopa, no haya tenido mejores resultados. Cristiano Ronaldo es una leyenda, pero hace años que corta la proyección de otros jugadores y no aporta nada. Contra Francia, Portugal ha jugado con 10 jugadores”, ha reflexionado.

“No me gusta verle así, es una leyenda y le sigo adorando, pero ha impedido que Portugal avanzara en la Eurocopa y en la competición”, ha finalizado el periodista. Cristiano no ha podido marcar ningún gol en la Eurocopa de Alemania y ha evidenciado que está muy lejos del goleador insaciable que fue durante tanto tiempo con la camiseta del Real Madrid y la selección portuguesa. El tiempo pasa para todos y es una realidad que Roberto Martínez no ha gestionado de la mejor forma posible la figura de CR7 durante la competición.