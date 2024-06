Duelo de 'gafes' y desaparecidos... con los octavos en el aire

Si hubiéramos tirado de imaginación, la mayoría habríamos pensado que en esta última jornada de la Eurocopa, Bélgica y Ucrania, por potencial de plantilla, se jugarían en el último partido de la fase de grupos quién accedería a los octavos como primera y quién como segunda. Sin embargo, el fútbol vuelve a demostrar que de pronósticos no vive. De hecho, es muy posible que una de las dos se pueda quedar fuera de la Euro a las primeras de cambio. Así son las cosas.

Si Eslovaquia y Rumanía empataran su partido, estarían casi con total seguridad en la siguiente ronda, dejando o a Bélgica o a Ucrania en la cuneta. Así, esto es algo más que una final para dos selecciones que, como mínimo, se habían puesto la obligación de llegar a la fase del KO.

Bélgica aterriza en este encuentro como primera de grupo y después de haber logrado reconectar a su gran estrella, Kevin de Bruyne. Pero con el futuro en el aire a la espera de que Lukaku se reenganche. Lo del '9' belga está siendo algo más que un gafe. Ha tirado por la borda un sinfín de ocasiones, y, para más inri, el VAR le ha invalidado tres tantos. Aún no ha visto portería, pero su selección espera su mejor versión cuando más le necesita. Tedesco acude al duelo sin Witsel, Meunier y Lukebakio.

Por el mismo camino anda Ucrania. Ganando se asegura pasar, incluso como primera, pero perdiendo tiene muchos números de quedarse fuera de la Euro. Acudía a la cita como una de las candidatas a revelación, pero el bajo nivel de su gran estrella, Artem Dovbyk, no le está ayudando. El delantero del Girona, uno de los mejores de Europa esta temporada, no ha visto portería aún y se le está viendo sin esa chispa exhibida en Montilivi. También la ha perdido Tsygankov, que incluso ya se cayó del once en la remontada de los suyos ante Eslovaquia.

Alineaciones probables:

Ucrania: Trubin; Konoplya, Matvienko, Zabarnyi, Zinchenko; Shaparenko, Brazhko; Yarmolenko o Tsygankov, Sudakov, Mudryk; y Dovbyk.

Bélgica: Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Onana, Tielemans, De Bruyne; Trossard, Lukaku y Doku.