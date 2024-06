Dragan Stojkovic: "Vale la pena sacrificarse por ellos"

Dragan Stojkovic, seleccionador de Serbia, ofreció este viernes una rueda de prensa un día después de empatar ante Eslovenia (1-1) para analizar el estado de su selección, que podría alcanzar los octavos de final si gana en la última jornada de la fase de grupos a Dinamarca, equipo del que dijo "no es invencible".

El técnico del combinado balcánico se mostró optimista de cara al último compromiso de un grupo de jugadores que se salvó de la eliminación gracias a un tanto del ex madridista Luka Jovic, que empató el choque ante Eslovenia con un cabezazo en el minuto 95. Para Stojkovic, pese al último precedente negativo de su equipo ante Dinamarca, la victoria es posible.

"Jugamos un amistoso contra ellos en el que estuvimos bien, pero perdimos. Dinamarca, en cualquier caso, es un buen equipo. Pero no son ni invencibles ni intocables. Tenemos nuestros cálculos y haremos todo lo posible por decidir el partido a nuestro favor. No será fácil, no lo ha sido hasta ahora, pero se nos da la oportunidad de decidir nuestro destino", comentó.

"No hay ningún equipo en el torneo al que puedas subestimar. El grupo es muy duro y me gusta que seamos competitivos hasta el final para lograr resultados positivos. También tengo que mencionar estadísticas. Contra Eslovenia tuvimos el 56 por ciento de la posesión, hicimos 15 tiros a puerta, 480 pases correctos de 540 y eso se traduce en dominio. Queremos ser ofensivos y amenazar la portería del rival. Sería preocupante si fuéramos un equipo que no dispara a puerta", agregó.

Stojkovic recordó que Serbia está en una situación en la que "decide su propio destino" en el último encuentro, manifestó que dará "buena información a sus jugadores" y que los intentará "motivar" de la mejor manera posible para ganar a Dinamarca. "Nadie se queja y estoy muy satisfecho porque somos un grupo sano que da el máximo", señaló.

Por último, habló sobre los aficionados serbios, a los que halagó por su actitud y comportamiento: "Aquí viene gente normal que ama a Serbia. Vienen de distintos lugares a apoyar a la selección. Me alegra ver esa atmósfera. Vale la pena sacrificarse por ellos. La alegría tras el gol, aunque no ganásemos, infunde confianza en que amamos a la selección aunque no vaya bien. Ahí es cuando ves el patriotismo. Es un ambiente fenomenal", concluyó.