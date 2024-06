Doku: "No me miro al espejo y digo que soy una estrella"

Jérémy Doku aseguró este lunes en rueda de prensa que no ha cambiado su forma de ser y de pensar después de alcanzar la élite en el mundo del fútbol.

Ahora en el Manchester City, y con sólo 22 años, es una de las grandes promesas del fútbol mundial. Doku es un atacante incisivo para el equipo que dirige Domenico Tedesco, que tiene en sus plantilla a uno de los extremos más eléctricos del torneo. A Doku, los halagos y la fama no le han cambiado nada.

SIGUE SIENDO EL MISMO

"Sigo siendo el mismo chico que el del Rennes. Vale, mi estatus ha cambiado, pero no me miro al espejo y me digo: 'Soy una estrella'. No, no hago eso, no soy así", afirmó.

También alabó a Jamal Musiala, un futbolista de su generación con el que comparte demarcación como extremo y reconoció "disfrutar" de las actuaciones del jugador del Bayern Múnich durante la Eurocopa.

Doku, junto al mismo Musiala, Florian Wirtz, Cody Gakpo, Nico Williams y Lamine Yamal, ha devuelto el protagonismo a los jugadores habilidosos y regateadores que desde los costados intentan romper los partidos. El futbolista del Manchester City felicitó a uno de ellos.

"Disfruto de Musiala en esta Eurocopa. Me gusta verlo. ¿Entiendo que estoy en esa lista? (de jugadores desequilibrantes en Alemania). Todavía tengo conceptos en los que trabajar. No me corresponde a mí ponerme en esas listas. Ese es el trabajo de la prensa. Sólo quiero mejorar en el campo y todavía me queda un largo camino por recorrer", dijo.

También reconoció que sus rivales ya conocen más su juego y recordó que cuando irrumpió en su primera Eurocopa tenía solo 19 años y era menos conocido. Ahora, sus oponentes "están mejor preparados" aunque eso no cambia nada para él: "Aún puedo hacer mis acciones, aunque saben qué voy a hacer. El factor sorpresa ya no está presente", señaló.

PEP Y SU PAPEL EN BÉLGICA

Asimismo, habló de la importancia en su club de Pep Guardiola: "Gracias al City ahora sé más de fútbol. Jugar con y contra los mejores jugadores me ha cambiado. He aprendido mucho, de los buenos momentos y de los difíciles. ¿Guardiola? Sabe qué tipo de jugador soy. Me eligió por mis cualidades y confía en mí para tomar las decisiones correctas".

Doku celebrando uno de sus goles ante el Bournemouth / EFE

Sobre las oportunidades de gol que acumula Bélgica y que no ha aprovechado, comentó que la eficiencia es un punto a tener en cuenta en la Eurocopa y manifestó que espera que cambie la situación de cara a las porterías rivales: "Estamos creando ocasiones, no muchos equipos tienen tantas oportunidades de gol. Ojalá las aprovechemos más".

Preguntado por cuál es su mejor posición en el terreno de juego, recordó cuáles fueron las dos que ocupó en los dos partidos de Bélgica. "El primer encuentro lo jugué en la derecha. El segundo en la izquierda y allí me siento mejor. Tedesco (su entrenador) sabe dónde nos necesita mejor. Él decide. Si tengo que jugar en la derecha, no hay problema", finalizó.