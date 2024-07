Diogo Costa, el 'parapenaltis' de Portugal que enamora a la Premier

Pocos espectadores de esta Eurocopa no conocerán a Diogo Costa. El portero del Oporto, de 24 años, se presentó ante aquellos que no sabían de su existencia con una actuación estelar en los octavos de final contra Eslovenia para 'rescatar' a un Cristiano Ronaldo que está disputando su última Eurocopa con Portugal y que acabó completamente desquiciado, con lágrimas incluidas, ante la impotencia de no poder marcar.

Del mismo modo que Jan Oblak fue completamente capital para que Eslovenia pudiera llegar a la prórroga y a los penaltis, parando un penalti a Cristiano Ronaldo en el minuto 105, Diogo Costa fue clave para alcanazar la tanda de penaltis sacándole un mano a mano clarísimo a Benjamin Sesko en el 115'.

La parada de Diogo Costa que permitió a Portugal jugarse el billete a los cuartos en la tanda de penaltis / LAP

El resto ya es historia. Tres penaltis lanzados en la tanda por Eslovenia, tres paradas de Diogo Costa. El meta del Oporto brillaba con luz propia, mostrando a todos que es uno de los mejores 'parapenaltis' del mundo.

Sin embargo, Costa no solo ha demostrado su nivel en las penas máximas. Con dos porterías a cero en cuatro duelos ha dejado más que claro que es uno de los guardametas más atractivos del momento. Por ello, puede convertirse en uno de los grandes protagonistas del mercado de fichajes.

EL OPORTO NO NEGOCIARÁ

Desde su ascenso al primer equipo del Oporto, en 2019, Costa, que ya destacó en la cantera de los 'Dragones', se fue consolidando en el Estadio do Dragão y en la selección lusa. Ahora, varios clubes de la Premier League estarían más que interesados en él. Según la prensa británica, Arsenal, Chelsea y Manchester City lo tienen controlado.

Diogo Costa, parando uno de los penaltis a Eslovenia / efe

Con contrato hasta el 30 de junio de 2027, el portero portugués tiene una cláusula de rescisión de 75 millones de euros. Este es su precio. Los rumores de su posible venta, que sería una buena inyección para el club, crecieron tras su estelar actuación ante Eslovenia, pero también por la necesidad del Oporto por cumplir con el 'Fair Play Financiero'.

Según explicó el propio Villas-Boas en el medio portugués 'A Bola', la situación estaría "bajo control". De momento, y como es completamente lógico, el jugador no piensa en nada más que la Eurocopa con Portugal. Su rival en los cuartos, la Francia de Kylian Mbappé.