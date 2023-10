Van Dijk tajante ante el calendario: “Por mi salud, estoy dispuesto a sacrificar el 10% de mi salario"

El capitán neerlandés respondió que no estaría dispuestos reducir su sueldo por los partidos, pero sí por su salud El central manifestó que disminuir el número de partidos no depende de su persona

El calendario continúa siendo un tema recurrente en las conferencias de prensa del fútbol europeo. En esta ocasión, el protagonista fue Virgil Van Dijk, en un inusual giro: el periodista que planteó la pregunta tuvo un prolongado intercambio de opiniones con el capitán neerlandés, durando minuto y medio y sin lograr un punto de convergencia.

Al "¿Qué opinas de la organización del calendario?”, el neerlandés utilizó el salario como argumento: "En Inglaterra creemos que los calendarios son demasiado exigentes. Los jugadores cobran bien, pero esto nunca debe ir en detrimento de nuestra salud", dijo.

Tras ello, el periodista sorprendido volvió a preguntar: "¿Está dispuesto a reducir su salario en un 10% si se reducen los partidos?". La respuesta del futbolista fue directa: "No". A lo que continuó un: "¿Pero esto sería bueno para su salud?". Fue entonces cuando el central cambió de respuesta: "Entonces sí".

Porque no debería de depender de mi salario. "El dinero del club lo ganáis por los partidos jugados", insistió el reportero. "No creo que jugar menos partidos reduzca mi salario", afirmó Van Dijk. "¿Qué pasa en los campeonatos nacionales? En la Nations League, por ejemplo, ese dinero no se destina a mi salario", añadió para concluir con un “los bonus no están garantizados”.