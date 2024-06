El día que Musiala se decantó por Alemania

Una de las sensaciones de esta Eurocopa, y de esta temporada, es Jamal Musiala. El jugador del Bayern de Múnich ha sido uno de los mejores jugadores de Alemania y del torneo en esta fase de grupos, defendiendo unos colores que estuvo cerca de no representar.

Aunque Jamal nació en Stuttgart, pasó gran parte de su infancia en Inglaterra. De hecho, se formó en las categorías del Chelsea y llegó a disputar partidos con la selección de Inglaterra sub-15 con apenas 13 años. Musiala representó a Inglaterra hasta la sub-21, coincidiendo incluso con Jude Bellingham, buen compañero suyo hasta que sus caminos se separaron.

Musiala jugó un total de 13 partidos junto a la estrella inglesa del Real Madrid. El Chelsea también era consciente de que tenía un diamante entre sus manos, ya que el joven Jamal hizo su debut en liga con el equipo sub-18 con apenas 15 años de edad.

Todo cambió en 2019, cuando Musiala fichó por el Bayern de Múnich, que pagó la ridícula cifra de 170.000 libras a los 'blues'. En menos de 11 meses, el alemán ya se abrió paso en el primer equipo del conjunto bávaro y se convirtió en el jugador más joven de la Bundesliga a la edad de 17 años y 115 días.

Musiala fue conociendo a varias estrellas de la selección alemana, como Neuer, Muller, Kimmich o Goretzka, aunque la persona que influyó más en su decisión fue el seleccionador. Joachim Low invitó a cenar a los padres del joven jugador y frecuentemente lo visitaba en persona en el Allianz Arena.

Y al final Musiala optó por... Alemania

El joven Musiala se decantó por Alemania meses antes de la Eurocopa de 2020. "Tuve una discusión muy buena y honesta con Joachim Low. Nos encontramos en Munich y él me mostró claramente mi camino hacia el equipo nacional. Me impresionó lo bien informado que estaba. El señor Low analizó muy bien mi estilo y mis debilidades. Él me ve en el futuro en mi posición más fuerte, en la media ofensiva", aseguró hace cuatro años.

Ahora, es difícil imaginarse a la selección alemana sin la figura de Musiala en el centro del campo ofensivo. Un jugador que se ha convertido en un pilar del equipo y que ya lleva dos goles en esta Eurocopa. Inglaterra todavía se tira de los pelos.