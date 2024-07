Deschamps recupera a Mendy para la semifinal contra España

A falta de un día para el España-Francia de las semifinales de la Eurocopa 2024, la selección francesa puede presumir de dos grandes notícias: han recuperado a dos piezas claves del equipo. Ferland Mendy y Marcus Thuram estarán disponibles para la semifinal de este martes después que ambos sufriesen problemas musculares y fuesen duda hasta día de hoy. El último en incorporarse ha sido el jugador del Real Madrid. Thuram ya jugó frente a Portugal, pero Mendy todavía no estaba al 100%. Sólo faltaba el lateral a dos días de la semifinal contra España. Tras sentir unas leves molestias en el entrenamiento de 'reservas' del día anterior, Mendy fue preservado por precaución y hoy volverá al entrenamiento.

Deschamps puede introducir variaciones en el once

Pese a que Theo Hernández apunta a titular en el lateral zurdo y Mendy no está al 100%, se dice desde Francia que Deschamps puede revolucionar el once. El 4-4-2 parece ser que no proporciona la mejor versión de los galos y es por eso que Deschamps cambiará al sistema 4-3-3, con Dembélé, Muani y Mbappé en el frente de ataque. Thuram esperaría la segunda parte y Griezmann podría empezar el encuentro desde el banquillo.

Otro de los jugadores que volverán a estar disponibles y que recupera Francia es Rabiot, que incluso podria entrar en el once en el puesto de Camavinga.

Un entrenamiento ligero antes de recibir a España

Los hombres de Didier Deschamps entrenarán por última vez este lunes en el Allianz Arena. Tras aterrizar de Paderborn esta mañana, se prepararán para movilizarse con balón por la tarde. Tras el entrenamiento de ayer, que de hecho fue muy ligero para mantener el objetivo de frescura de cara al gran encuentro que les espera el martes por la tarde en Múnich (21 horas), hoy se volverán a entrenar a las 18:00.

Tras un calentamiento con balón, los jugadores de campo realizaron estiramientos, algunas carreras prolongadas con el preparador físico Cyril Moine y un 'toro' en el círculo central. Algunos jugadores priorizaron el tratamiento con el objetivo de recuperarse muscularmente.

Francia ya está en Múnich y entrenará por la tarde

El avión de los Blues despegó hacia Múnich esta mañana a las 12 horas. El conjunto de Deschamps tiene previsto ofrecer una rueda de prensa a las 17:00 con el propio seleccionador y el recuperado Ferland Mendy, antes del entrenamiento de las 18:00 horas.