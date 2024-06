Los desastrosos números de Francia sin Mbappé

Kylian Mbappé no se vistió de corto el viernes durante el Países Bajos - Francia y su selección no logró pasar del 0-0. El delantero sufrió una fractura nasal en el debut de la competición frente a Austria y, a pesar de que recibió una máscara para poder seguir jugando, Deschamps desestimó su participación en la segunda jornada.

Lo cierto es que la ausencia de Mbappé sobre los terrenos de juego con la selección francesa acostumbra a estar ligada con la ausencia de triunfos del combinado galo. Son siete los partidos que encadena el delantero sin ser titular o no jugando con Francia en los que no han ganado. La racha se alarga hasta junio de 2022: dos años sin que Francia gane cuando el futbolista no ha salido de inicio en la alineación.

Además del 0-0 frente a Países Bajos del viernes, también encontramos los siguientes enfrentamientos: 0-0 contra Canadá siendo suplente, 2-2 ante Grecia saliendo desde el banquillo, derrota por 2-1 frente a Alemania sin jugar un solo minuto, otra derrota por 1-0 contra Túnez como suplente, empate 1-1 enfrentándose a Austria y saliendo en la segunda parte y otro empate 1-1 sin vestirse de corto ante Croacia.

Sigue siendo una incógnita su presencia para el tercer y último partido de la fase de grupos de la Eurocopa 2024, que enfrentará a la selección francesa contra la ya eliminada Polonia este martes 25 de junio a partir de las 18:00 horas. Los galos no tienen asegurada la primera plaza del grupo, por lo que deberán mejorar el resultado de Países Bajos o, en su defecto, la diferencia de goles. Es aquí donde Mbappé se antoja como un imprescindible del equipo.