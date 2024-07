Dembélé, contra su 'otro yo'

Francia se enfrenta a Bélgica en los octavos de final de la Eurocopa (18.00 horas). Un duelo de alto voltaje que dejará fuera del torneo prematuramente a una selección 'de las grandes'. Sin embargo, todos los focos estarán puestos en dos futbolistas, uno de cada equipo, Ousmane Dembélé y Jérémy Doku.

Lo cierto es que ni Francia ni Bélgica han logrado dar con la tecla para rendir a un buen nivel en Alemania. Pese a contar con futbolistas muy reputados, los de Didier Deschamps y Domenico Tedesco, que consiguieron sin muchos problemas el billete a los octavos, han dejado algo fríos a sus seguidores.

Seguramente, algo de 'culpa' tienen que sus futbolistas más desequilibrantes, Dembélé y Doku no están acertados de cara a portería. No fallan en su tarea 'obligada' de encarar, buscar el uno contra uno, y crear superioridades a través del regate, pero no están siendo determinantes.

LOS MEJORES REGATEADORES DE LA EUROCOPA

Ninguno de los dos ha marcado ni asistido en lo que va de Eurocopa, pero a su vez, fueron los mejores regateadores del torneo en la fase de grupos con 22 regates. Pero tienen muchas cosas más en común.

Ousmane Dembélé, durante el partido de fase de grupos ante Suiza / LAP

Ambos son extremos (el galo juega por la derecha y el belga por la izquierda), eléctricos, atrevidos, muy veloces y con la capacidad para poder salir de sus regates por cualquier costado, buscando la línea de fondo para centrar o el carril interior para generar un disparo. Los dos pasaron por el Rennes. Incluso comparten el número de acentos en el nombre.

¿APARECERÁN EN LOS OCTAVOS?

Los dos pueden cambiar un partido con una simple acción. Un momento de lucidez de uno de ellos puede clasificar a Francia o Bélgica para los cuartos. Hasta ahora, han estado algo desaparecidos en Alemania. Pero si les da por brillar en el Merkur Spiel-Arena de Düsseldorf, no se arrepentirán de haberlos mantenido en el once.

Jérémy Doku, durante el partido de fase de grupos contra Ucrania / EFE

Dos de los mejores regateadores del mundo se verán cara a cara en los octavos de final de la Eurocopa. Dembélé 'bailará' con Castagne. Doku lo hará con Koundé. ¿Quién será más determinante para su país?