Las dos decisiones de Southgate que pueden poner en aprietos a España

Ya queda menos. Este domingo, Inglaterra se medirá a España en el Olympiastadion de Berlín (21:00 horas) en busca de su segundo título internacional (su primera Eurocopa) para romper una racha de 58 años de sequía. Por contra, los de Luis De la Fuente están a un partido de destacarse como el combinado con más Eurocopas en su palmarés con cuatro.

Parece contradictorio, pero pese a llegar a la final, Inglaterra ha decepcionado mucho en Alemania. Primero, por no ser capaz de ofrecer un fútbol vistoso, atractivo y divertido con una plantilla plaga de estrellas. Segundo, porque le ha tocado el lado del cuadro más sencillo, con selecciones inferiores en cuanto a nivel individual. Finalmente, por la nula capacidad de reacción de su seleccionador, Gareth Southatge.

¿MIEDO A CAMBIAR?

Seguramente, limitado por las duras e intensas críticas que ha recibido en su país, el entrenador inglés ha tenido más miedo del habitual a realizar cambios. Todo el mundo es prácticamente capaz de recitar de memoria el once de los 'Three Lions' en esta Eurocopa.

Pickford bajo palos custodia una defensa de cuatro jugadores (que últimamente sin balón se convierte en una línea de cinco con Saka en el lateral derecho y Walker en el perfil derecho del centro de la zaga) con Walker y Trippier en los laterales y Stones y Guéhi como centrales. Por delante, Rice y Mainoo en el doble pivote. Y arriba, los cuatro fantásticos. Saka en el extremo derecho, Bellingham como falso extremo izquierdo, Kane en la punta del ataque con Foden por detrás.

¿TRIPPIER O SHAW?

Por ello, el once que Southgate pueda plantear ante España deja tan solo dos dudas. La primera de ellas, el lateral izquierdo. Southgate confía muchísimo en Kieran Trippier, pese a ser diestro y jugar a pierna cambiada. Titular en todos los partidos de Inglaterra, el ex del Atlético de Madrid no ofrece profundidad por esa banda y limita muchísimo las opciones de los suyos en ataque.

Kieran Trippier o Luke Shaw, las opciones de Southgate para el lateral izquierdo / Agencias

No está cómodo para recorrer el carril constantemente, no aprovecha los espacios que genera Bellingham en ese costado cuando desaparece constantemente y al jugar en el perfil contrario de lo habitual está mucho más impreciso cuando llega a línea de fondo, incapaz de sacar un buen centro al primer toque, o viéndose obligado a recortar hacia dentro para poder usar su pierna dominante.

En este sentido, no se entiende por qué Southgate no le da más oportunidades a Luke Shaw, lateral izquierdo natural, zurdo, y que los pocos ratos que ha tenido en esta Euro, ha demostrado que puede ofrecer todo aquello que Trippier no le está dando al equipo. Es cierto que no está en su mejor momento físico, pero si está listo para rendir bien durante 60 o 70 minutos, el defensa del Manchester United le da un salto de calidad al equipo.

¿QUIÉN ACOMPAÑARÁ A RICE?

Además del lateral izquierdo, la otra parcela del campo en la que Southgate podría hacer algún posible cambio es en el doble pivote. Si bien Declan Rice es inrtocable, durante esta Euro hemos visto hasta tres acompañantes. Aunque Kobbie Mainoo parece ser el elegido.

Kobbie Mainoo ha sido el mejor acompañante de Declan Rice en la Euro / EFE

Southgate empezó apostando por Trent Alexander-Arnold, pero el 'invento' le salió fatal. Trató de reproducir lo que hacía Jürgen Klopp con él en el Liverpool, pero no tenía nada que ver. Al segundo partido de la fase de grupos, contra Dinamarca, lo sustituyó al descanso siendo uno de los señalados del empate. Después, probó con Conor Gallagher, pero a los 45 minutos lo quitó para darle una oportunidad al joven centrocampista del Manchester United.

Desde entonces, Mainoo ha sido el fiel escudero de Rice. Tiene más ideas con el balón en los pies, consigue romper líneas de presión por sí solo, ya sea en conducción o con buenos envíos verticales y tiene la sangre fría necesaria para levantar la cabeza y encontrar a los hombres de mejor pie del equipo.

Southgate cuenta con otro 'jugón' en la sala de máquina, Adam Wharton, la sensación del Crystal Palace, pero no le ha dado ni un solo segundo en esta Euro. Viendo su 'modus operandi', sería muy extraño que su oportunidad llegase en la gran final.

Inglaterra, a un paso de su primera Eurocopa. España, a un partido de su cuarto título. ¿Quién levantará el Trofeo Henri Delaunay al cielo de Berlín?