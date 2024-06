La historia interminable de Ousmane Dembélé

Francia no convence. El cuadro de Didier Deschamps cerró una fase de grupos muy decepcionante tras empatar dos partidos (Países Bajos y Polonia) y ganar uno solo, ante Austria. Acabaron segundos de grupo con cinco puntos y solo dos goles a favor y uno de los grandes señalados del pobre rendimiento de 'Les Bleus' es el extremo del PSG, Ousmane Dembélé.

Sus compañeros han tenido que salir al rescate del ex del Barça durante esta Eurocopa. Aurélien Tchouameni, tras el soso empate a nada ante Países Bajos, lo defendió públicamente: "Todo está bien con Dembélé, es un jugador excepcional", declaró. Lo cierto es que, pese a ser titular en los tres compromisos, no ha participado en ningún gol, pero su sitio en el once está garantizado.

Pero con Ousmane sucede algo muy particular. No se le exigen las cifras de otros compañeros porque, por un lado, su inconsistencia de cara a puerta se entiende como algo natural en su juego, y porque brilla en otra faceta muy importante en la élite del deporte rey: el regate.

EL MEJOR REGATEADOR DE LA EURO 2024

En esta Eurocopa, pese a ofrecer un nivel bastante pobre, Ousmane Dembélé es, junto a Jérémy Doku, el mejor regateador del torneo con 22 regates completados. El tercero es el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, con 21. "Ousmane es muy importante en nuestro sistema. Sabemos que este tipo de jugador logra muchas cosas y que tal vez se pierda algunas, es normal", le defendía Tchouameni en zona mixta. Y sí, el extremo del PSG no está aportando de cara a puerta, pero aún mantiene esa esencia de peligrosidad constante sin estar enchufado.

Ousmane Dembélé, durante el partido de fase de grupos ante Suiza / LAP

Ni el futbolista del PSG ni el del Manchester City están ofreciendo su versión más determinante, de hecho, están muy lejos de hacerlo, pero no fallan en su 'tarea obligada' de encarar y probar suerte constantemente. Deschamps sabe que tiene la capacidad de cambiar un partido con un par de acciones. Por su condición de ambidiestro es un enorme dolor de cabeza para la defensa rival.

LAS DECISIONES, SU GRAN CRUZ

Puede salir por los dos costados, tanto por dentro como por fuera, y lo hace con una electricidad inigualable. Le falla lo de siempre, la capacidad para tomar decisiones. Muchas veces, el galo se encarga de 'apagar' sus luces eligiendo mal o complicándose la vida. A sus 27 años, sigue siendo su gran cruz.

Dembélé falló un mano a mano ante Suiza / EFE

Luis Enrique lo probó por dentro en el PSG, por detrás del delantero. Deschamps, que no está dispuesto a asumir tanto riesgo, lo quiere pegado a la banda derecha, 'bailando' con la línea de cal.

En torneos importantes (Eurocopas y Mundiales) Dembélé no ha marcado ni un gol en 16 partidos, pero el seleccionador francés sabe que un destello de su magia puede suponer un billete para la siguiente ronda. ¿Conectará con su versión más determinante ante Bélgica?