La curiosa relación entre Jamal Musiala y Carmelo Anthony

Jamal Musiala se llevó tres dedos a la cabeza después de marcar su segundo gol en la Eurocopa en el triunfo de Alemania ante Hungría (2-0). Una celebración que pasó desapercibida para muchos espectadores, pero no para los amantes de la NBA.

El centrocampista del Bayern Múnich, de 21 años, emuló una celebración de una de las leyendas de la considerada mejor Liga de baloncesto del mundo, concretamente, la de la ex estrella de los New York Knicks, el mítico Carmelo Anthony (40 años). Su famoso gesto -el de los tres dedos a la cabeza- es conocido como ‘Three to Dome’, y surgió tras una curiosa anécdota.

ENAMORADO DE LA NBA

Seguidor confeso de la NBA, Jamal Musiala es un fanático de los Golden State Warriors, y aunque el bueno de Anthony nunca pasó por San Francisco, Musiala lo tiene muy presente en su mente. Por cierto, el alemán, pese a ser uno de los grandes prodigios del fútbol, también tiene mucho talento en la pista de baloncesto.

Jamal Musiala, jugando a baloncesto en un entrenamiento del Bayern Múnich / @FCBBasketball

El atacante ha ido variando sus celebraciones: dibujando una ‘M’ con sus manos, saludarse con algún compañero, agitar el puño al cielo… Sin embargo, descubramos más sobre el símbolo que ejecutó en el partido ante Hungría. ¿Qué significan esos tres dedos a la cabeza?

UNA CELEBRACIÓN DE CARMELO ANTHONY

Este gesto se asocia directamente a Carmelo Anthony, aunque no lo inventó él. De hecho, se lO ‘robó’ a un excompañero, Rasheed Wallace, quien puso fin a su trayectoria en la NBA en los New York Knicks, en la temporada 2012-13. Él fue el verdadero creadora de la celebración.

Wallace no tenía una habilidad especial desde el triple (solo se apuntó 22 durante su etapa en los Knicks). Un día, Carmelo y Rasheed estaban hablando durante un entrenamiento y Wallace comenzó a ‘enchufar’ triples sin pestañear. Comenzó a hacer el gesto y le decía a Anthony: "son tres para la cúpula (Three to Dome). Poco después, la estrella la haría en los partidos cada vez que hacía un triple.

Carmelo Anthony, ejectuando su famosa celebración desde el triple / NBA

Evidentemente, los tres dedos hacen referencia a los tres puntos del triple en el baloncesto. Pero hay dos versiones sobre el gesto. La primera, se trataría de un simple aviso de que no se le puede dejar tirar desde esa zona solo, porque no va a fallar. La segunda, algo más agresiva, emularía un disparo a la cabeza con el triple que acaba de encestar. La verdad solo la conocen Rasheed Wallace y Carmelo Anthony.

¿LA REPETIRÁ EN LA EUROCOPA?

Hasta la fecha, Jamal Musiala está siendo uno de los nombres propios más destacados de la Eurocopa que Alemania encara como anfitriona. Los de Julian Nagelsmann, junto a España, son el conjunto que mejor rendimiento está ofreciendo hasta la fecha.

Jamal Musiala, haciendo la celebración de Carmelo Anthony tras marcar ante Hungría / EFE

Vencieron en el debut ante Escocia (5-1), donde Musiala vio portería, y no fallaron ante Hungría en el segundo partido (2-0), donde el jugador del Bayern volvió a marcar, celebrando el tanto con el 'Three to Dome'. ¿Lo repetirá en lo que queda de torneo?