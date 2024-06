Croacia cuestiona por primera vez a Modric

La selección croata de fútbol tuvo que afrontar considerablemente el momento más difícil de la Eurocopa hasta ahora. Tras encajar un gol en los últimos instantes del partido contra Albania en el minuto 95, Croacia se queda entre las cuerdas. Se la jugará en el último partido ante Italia. Una final para los croatas que quieren estar en los octavos de final, como ha sucedido en los últimos torneos de las dos últimas décadas.

Pero lo que ciertamente sorprendió a todos los aficionados, y por supuesto también a los miembros de la selección nacional dirigidos por el entrenador Zlatko Dalić, fue el rendimiento de sus jugadores.

La prensa carga contra los jugadores

Los croatas no tuvieron su mejor noche y la prensa se mostró muy contundente con el rendimiento de la selección. El gol de Albania en el minuto 95 hizo mucho daño y se señaló directamente a algunos jugadores. "El final de nuestro segundo partido ha sido dramático. El último partido es una final. Un empate no es suficiente así que tenemos que ganar", afirman desde Croacia.

Pero la que más cargó fue HRT 2, un canal importante de la televisión croata. "Vaya 2-2. Estamos todavía procesando lo ocurrido. Hay jugadores que no están en la forma que estaban en el pasado. Juranovic no juega con el Unión Berlín, Stanisic es titular habitual en el Leverkusen y aquí no rinde y Brozovic no está en su mejor estado de forma", dijo uno de los Periodistas, señalando a varias piezas clave.

Modric, el más cuestionado

Pese a que no fue determinante, Modric no fue el peor. Su partido fue estándar, aunque desde Croacia, lo apuntan directamente a él. Según afirman, ya no es el mismo y ha perdido la forma. "Modric no está bien físicamente y no está preparado para jugar por la derecha. Es tres veces más difícil para él", afirman duramente desde la televisión croata.

Pero no se quedan cortos. "Dalic (seleccionador) piensa que le debe algo a él, pero como entrenador no debes deberle nada a nadie, es su responsabilidad. Según esa lógica, el Real Madrid le debe todo. Lo mismo ocurre con Casillas, Raúl o Sergio Ramos, ellos ya no están en el Real Madrid", concluyen.

A todo esto, Croacia se la juega en la última jornada ante Italia. Deberá ganar para estar en los octavos de final o intentar pasar como mejor terceros.