La 'Cristianomanía' en Portugal: ¡pagan hasta 1.000 euros por ver un entrenamiento!

Cristiano Ronaldo es un ídolo allá donde va. El jugador del Al-Nassr es el máximo referente de la selección lusa y se nota en cada entrenamiento y partido donde aparece el de Madeira. En su regreso a la selección, bajo las órdenes de Roberto Martínez, quiere ser clave en la Eurocopa, y, por qué no, repetir lo que consiguieron en 2016. Aquel campeonato en el que Portugal se hizo con el trofeo de campeón y que terminó por consagrar a una generación de oro entre los que estaba Cristiano.

Locura en Alemania por Portugal

A días para su debut en la Eurocopa, Portugal ultima ya los entrenamientos antes de empezar el torneo en Alemania. La llegada de las grandes estrellas del fútbol mundial al país germano provocó la locura entre los aficionados presentes Portugal y algunos aprovecharon para acudir a los entrenamientos a puerta abierta en Gütersloh, Westfalia.

Por esta razón, la UEFA quiso premiar a los seguidores otorgando un total de 6.000 entradas gratuitas para observar el entrenamiento a puerta abierta. Los aficionados, que habían realizado más de 50.000 peticiones para ver al combinado luso en directo, agotaron en apenas minutos las localidades ofrecidas por la institución del fútbol europeo.

Este escenario incitó a la reventa de entradas, llegando a ofrecer hasta 1.000 euros para seguir el entrenamiento en directo de Portugal. Sin embargo, las autoridades alertaron a los ciudadanos y evitaron que la situación no pasase a mayores: "La ciudad no tiene ninguna herramienta contra esto porque las entradas fueron proporcionadas por la UEFA y no están personalizadas".

Todos quieren ver a Cristiano

Portugal cuenta con una plantilla llena de estrellas. Bernardo Silva, Bruno Fernandez, Leäo, Jota, Palhinha, Dalot... Y sin olvidar a los Joaos del Barça. Pero la estrella de este equipo, a sus 39 años, sigue siendo Cristiano Ronaldo, que buscará llevar a los suyos a lo más alto en la que puede ser su última Eurocopa.

En Alemania nadie se quería perder la oportunidad de ver a Cristiano Ronaldo. El luso ha movilizado miles de masas para acudir a su entrenamiento, probablemente, en los últimos torneos que vaya a disputar junto a la selección.

El capitán de Portugal se convertirá en esta Eurocopa en el primer futbolista en disputar seis Eurocopas y lo hará en un grupo donde están la debutante Georgia, la tapada República Checa y la sorpresa Turquía.