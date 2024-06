¿Cole Palmer, polvorín en Inglaterra?

Algunos confunden el frío carácter de Cole Palmer, inalterable ante la presión, con la chulería. Le llaman 'Cold' porque tiene la capacidad de aislarse en situaciones de estrés y encontrar la mejor solución. Sin embargo, su manera de ser le ha jugado una mala pasada. Tras no sumar ni un minuto en el debut de Inglaterra en la Eurocopa, una publicación suya tras la ajustada victoria ante Serbia (0-1) le ha colocado en el ojo del huracán.

Los de Gareth Southgate, pese al triunfo, completaron un partido muy pobre en el Veltins Arena que ha reabierto el debate en Inglaterra. ¿Hay selección para hacer algo grande en esta Eurocopa? Cole Palmer ni pisó el césped, decisión sorprendente teniendo en cuenta el nulo nivel que ofrecieron futbolistas de ataque como Phil Foden o Bukayo Saka, quien le quita el puesto en la banda derecha.

Tras el partido, Palmer publicó una imagen de él mismo junto a Luke Shaw y Jarrod Bowen en el banquillo junto a un corto mensaje: 'God's times is the best' (El tiempo de Dios es el mejor). Y esto, ha despertado una polémica un tanto ridícula.

La competencia en los 'Three Lions' es feroz. Especialmente, de la medular hacia el ataque. Ante Serbia, Southgate apostó por Trent Alexander-Arnold y Declan Rice en la medular y Jude Bellingham, Phil Foden y Bukayo Saka como acompañantes de Harry Kane. Conor Gallagher, Jarrod Bowen y Kobbie Mainoo fueron los únicos cambios que introdujo el seleccionador inglés. Ni rastro de un Cole Palmer que ha sido uno de los mejores jugadores de la Premier League 2023-24.

La presencia de Cole Palmer era obligada en Alemania tras ser la única buena noticia de un Chelsea que hacía aguas. Lo cierto es que llegaba a la Eurocopa en un estado físico y mental casi inmejorable, y habrá que ver si el comentario en redes le pasa factura y encadena otro partido sin jugar o si Southgate decide darle minutos ante Dinamarca. Quién sabe si de inicio, tras el mal partido de Saka.

Cole Palmer, durante un partido con Inglaterra / AP

Este jueves 20 de junio, Inglaterra se mide a Dinamarca (18:00 horas) en el segundo partidos de la fase de grupos. Líderes del Grupo C, que comparten también con Eslovenia y Serbia, necesitan un triunfo holgado para certificar el billete a los octavos y aliviar tensiones en Inglaterra. Los daneses, por su parte, deben conseguir la victoria para no complicarse y acabar pagando caro su tropiezo en el debut ante Eslovenia. ¿Estará Cole Palmer sobre el césped para ayudar a los de Gareth Southgate?

DE NIÑO EN EL CITY A HOMBRE EN EL CHELSEA

Palmer no tenía espacio en el Manchester City de Pep Guardiola, así que dio un paso al frente en su carrera el pasado verano. Se fue al Chelsea de Mauricio Pochettino y llevó a los londinenses a Europa en su primera temporada en Stamford Bridge ejerciendo de gran líder del equipo.

Cole Palmer, durante un partido ante el Manchester City / EFE

Máximo goleador 'blue' y elegido 'Mejor Jugador Joven de la Temporada' en la Premier League, el niño del City se convirtió en un verdadero hombre en el Chelsea. Ahora, en Inglaterra, ven más que baratos los 47 millones de euros que abonaron el pasado verano al conjunto 'cityzen' para ficharlo.

SIN SER DELANTERO, CASI MÁXIMO GOLEADOR

La efectividad de Cole Palmer de cara a portería esta temporada es algo único. 9 de 9 en penaltis, 22 goles en Premier (segundo máximo goleador de la Premier) y 11 asistencias (segundo máximo asistente de la Premier). En total 33 contribuciones de gol y sin ser delantero. Un futbolista determinante como pocos en Europa.

Cole Palmer se ha destacado como uno de los mejores futbolistas de toda la Premier / @ChelseaFC

Para entender la magnitud de lo que ha logrado esta temporada, solo Erling Haaland y Cristiano Ronaldo habían conseguido 30 participaciones de gol en la Premier League antes de los 22 años. En la Eurocopa, sigue esperando su gran oportunidad en un equipo plagado de estrellos, candidato a pelear directamente por el título. En Inglaterra hay sed de triunfo, ya que no levantan un trofeo internacional desde el Mundial de 1966. ¿Será Alemania un lugar para recordar toda la vida?