Cole Palmer: 20 minutos para dejar en evidencia a Southgate

Inglaterra sigue sin emocionar a nadie en esta Eurocopa. Gareth Southgate, lejos de agitar el equipo ante Eslovenia, solo realizó un cambio en su once inicial tras el pobre partido que ofrecieron ante Dinamarca (1-1). Conor Gallagher por Alexander-Arnold. Lo demás, todo igual.

Para sorpresa de nadie, los 'Three Lions' empataron a nada ante un combinado con muy pocos recursos. Un punto sorprendentemente suficiente para cerrar la fase de grupos en primera posición, pero con un clima de tensión muy elevado y demasiada preocupación.

La situación del seleccionador no es sencilla. Criticado duramente por la prensa de su país y la gran mayoría de aficionados, hay varias decisiones que no se entienden en tierras británicas. Más allá del fallido experimento con Trent Alexander-Arnold, ante el que sí busco una solución en el último partido de la fase de grupos, en Inglaterra no comprenden qué está pasando con Cole Palmer.

Uno de los mejores jugadores de la Premier League 2023-24, Palmer (22 años) se ha destacado este curso como el verdadero líder de un Chelsea sin rumbo. 9 de 9 en penaltis, 22 goles (segundo máximo goleador de la Premier) y 11 asistencias (segundo máximo asistente de la Premier) como carta de presentación. Sin embargo, no sumó ni un segundo de juego ante Serbia ni contra Dinamarca pese a ser uno de los hombres de Inglaterra que mejor terminó la temporada.

Cole Palmer, en el banquillo con Inglaterra / Cole Palmer

Pese al pésimo nivel de Phil Foden o Bukayo Saka, Southgate siguió apostando por ellos y dejando al '24' en el banquillo contra Eslovenia. Hasta que en el minuto 70 tomó la decisión que todo el mundo le pedía a gritos: darle una oportunidad a Cole Palmer. El futbolista de Manchester entró en el lugar del atacante del Arsenal y tras los escasos 20 minutos que disputó, en Inglaterra ya exigen su titularidad en los octavos de final.

EL MÁS INSPIRADO, CON MUCHA DIFERENCIA

Era su debut en la Eurocopa. Tocó el balón 22 veces, suficientes para demostrar que, como en el Chelsea, está dispuesto a echarse el equipo a la espalda. Sin duda, el jugador más inspirado que tiene Southgate a día de hoy en sus filas en el último tercio.

No falló ni un solo pase (12/12), intentó tres regates, probó dos centros y un disparo a portería. Los datos son odiosos, pero en 19 minutos, Palmer ha disparado más veces a portería en toda esta Eurocopa que Bukayo Saka (216 minutos).

Cole Palmer, durante el partido ante Eslovenia / EFE

"Es eléctrico y se ha visto en la Premier League lo que puede hacer y continúa haciéndolo. Es uno de los mejores en los entrenamientos, nunca ha dejado de pisar el acelerador", destacó su compañero Kobbie Mainoo, que tampoco está teniendo mucho protagonismo en Alemania.

¿Será algo personal? ¿Son decisiones estrictamente deportivas? Lo cierto es que complicado entender por qué Cole Palmer no ha tenido una simple oportunidad antes. Visto el nivel de Inglaterra, es difícil de imaginar que Southgate lo deje en el banquillo jugándose la vida en los octavos.