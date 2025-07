Claudia Pina en 10 imágenes: del sueño de la Masia a la consagración internacional

Claudia Pina ha sido, durante años, esa eterna promesa de la que todo el mundo habla. Cuando debutó con el primer equipo del FC Barcelona, con 16 años, 5 meses y 2 días, se convirtió en la futbolista más joven en hacerlo. “Pero ahora Vicky me ha quitado el récord”, dice en SPORT, sonriente y relajada mientras repasa su trayectoria a través de unas imágenes de momentos clave de su carrera hasta llegar al estrellato.

Claudia Pina en la Masia / SPORT

La primera vez que jugaste con la camiseta del Barça.

Poder vestir esa camiseta fue un sueño hecho realidad, sobre todo siendo tan niña. Lo único que pensaba yo era en disfrutarlo mucho. Mira, voy con el pelo suelto, aún, ¿eh? Hace once años de esto, ya.

Claudia Pina debutó con 16 años, 5 meses y 2 dís / SPORT

Te estrenaste con el primer equipo con 16 años, 5 meses y 2 días.

Fui la más joven, pero Vicky me quitó el récord. Era el campo siete de la Ciudad Deportiva. Si no me equivoco, contra el Zaragoza. 2-0. Y entré. Llevaba muchos años en el club y durante toda la vida piensas en si puedes llegar a jugar en el primer equipo del Barça. Ese día tuve unos minutos y pude disfrutar de ellos.

Y te llamaban, ya entonces, la heredera de Alexia

En aquel momento, siendo tan joven, te hace ilusión que te comparen con ella, salvando las distancias, claro. Era mi referente y que te puedan llegar a comparar con ella te hace ilusión.

Claudia Pina fue la mejor jugadora del Mundial sub-17 en 2018 / SPORT

Tu primer gran título internacional. No solo ganásteis el Mundial sub-17, a ti te dieron el Balón de Oro del torneo.

Con el paso del tiempo, viendo fotos y vídeos he ido recordando cosas que no recordaba porque lo viví con tanta intensidad y alegría que ni lo recordaba. Ese día era el cumpleaños de mi padre, que vino hasta Uruguay para verme jugar, y marqué y le dediqué el gol, así que fue un día súper especial, porque era la primera vez que un equipo femenino español ganaba un Mundial. Fue histórico para todas, no nos lo creíamos.

¿Cómo es crecer con esa etiqueta de ‘eterna promesa’? ¿Hay presión?

Al final, estamos en un club tan grande como el Barça, que aunque desde fuera se hayan dicho todas estas cosas, yo, desde dentro, no lo viví así. Es verdad que subí muy pronto, que entré en dinámica de primer equipo muy jóven, pero realmente, los fines de semana siempre me decían: “Venga, a jugar con el B”. Y yo disfrutaba y me lo pasaba genial yendo con el filial, porque era donde podía jugar en ese momento, porque no contaba con minutos en el primer equipo y al final me tuve hasta que ir del Barça cedida para para poder jugar y al año siguiente volver. Y, aún así, tocó seguir remando. No todo era fácil, no tenía minutos y al final, por mucho que digan, la realidad de mis minutos con el primer equipo del Barça era otra.

Claudia Pina jugó cedida en el Sevilla en la temporada 2020-21 / SPORT

A veces, salir cedida es una apuesta de riesgo, porque puede ir muy bien, como en tu caso, pero puede abrirte las puertas a una salida definitva si no va tan bien.

No te voy a mentir, tenía bastante miedo. Me costó mucho tomar la decisión, pero desde el club me dijeron que no contaban conmigo para ese año y al final, para seguir jugando en el B o no tener eh minutos, decidí irme a Sevilla, que me pareció una propuesta interesante. Me costó sobre todo separarme de la familia, ir a vivir sola. Por suerte, acabé viviendo con Carla Armengol, que nos conocíamos. E hicimos muy buen año. Tuve la suerte de de coincidir con gente muy bonita. Es un año que nunca olvidaré y lo volvería a hacer mil veces con los ojos cerrados. Yo tengo una parte del corazón también en Sevilla y gracias al Sevilla soy la jugadora que soy a día de hoy.

Claudia Pina marco en el Camp Nou contra el Madrid / Valentí Enrich

¿El gol de tu vida?

Uno de ellos, seguro. Fue el primer día en el Camp Nou, que es un sueño. El día de antes estábamos entrenando y ya flipaba, pues con 91.000 personas, imagínate. Todo lleno, la gente gritando, contra el Madrid… y puedo meter el gol que en ese momento nos pone por delante.

¿Qué significó para ti jugar en el Camp Nou?

En ese momento, te sientes que vuelas. Y jugar en el Camp Nou es un sueño. Llevaba toda la vida, desde muy pequeña, viendo a Messi jugar ahí y para mí era algo impensable. Hemos tenido la suerte de poderlo vivir y ojalá podamos seguir haciéndolo. Esa es una de las noches en las que me costó mucho dormir.

Claudia Pina debutó en un gran torneo con la absoluta en la Eurocopa del 2022 / SPORT

Y luego llegó tu primer gran torneo con la selección absoluta. Debutaste en la Eurcopa en 2022.

Ese año empecé a tener más minutos de importancia, de sentirme un poco más partícipe en el primer equipo y me llamaron para la Euro. No me lo esperaba, la verdad. Era algo que no estaba en mis planes y fue súper especial. Por mala suerte nos fuimos en cuartos, así que esperemos que en esta podamos llegar más lejos.

Claudia Pina con su primera Champions, en 2023 / SPORT

La primera la viviste desde Sevilla, luego vino Turín… Y en Eindhoven por fin tuviste tu Champions.

Fue espectacular. Toda futbolista sueña con poder ganar la Champions, siempre lo hemos visto desde desde pequeños. Fue un día que nunca olvidaré, tampoco, que siempre llevaré dentro. La primera Champions siempre, siempre, es especial.

Mapi León, Claudia Pina y Patri Guijarro renunciaron al Mundial en 2023 / SPORT

Echando la vista atrás, y aunque te perdiste lo que te perdiste, ¿sientes que haber renunciado a la selección para el Mundial valió la pena?

Todo se dio por por algo. Por suerte se ha ido cambiando, poco a poco, y no me arrepiento de nada. Estoy muy tranquila con lo que yo pensaba en ese momento. Es mi forma de ver la vida. Y ahora me siento feliz porque las cosas realmente han cambiado, porque puedo competir y disfrutar de lo que más me gusta del fútbol y me siento muy feliz de poder estar aquí como estoy ahora y de disfrutar de esta Euro.

Claudia Pina junto a su madre y su hermana / SPORT

El otro día hablabas de la tener paciencia, del trabajo mental y físico para llegar hasta aquí. ¿Qué importancia ha tenido tu familia cuando has necesitado un empujón?

Por suerte, jugando en el Barça, las tengo y los tengo muy cerca. Forman parte de mi día a día y me vienen a ver a casi todos los partidos. En casa, todos. Y a los de fuera lo intentan. Siempre están conmigo, yo miro a la grada y me dan ese pequeño empujón que es verdad que en momentos malos necesitas un poco más. Siempre han estado ahí cuando he jugado. Y, cuando no, me he ido a casa, con mis amigos y mi familia, y me han sacado esa sonrisa. Es muy importante estar bien fuera del terremoto.

Claudia Pina fue la máxima goleadora de la Champions 2024-25 / SPORT

De dudar sobre tu futuro a ser la máxima goleadora de la Champions.

Es la temporada en la que más he disfrutado del fútbol. Es lo que dije: la paciencia ha merecido la pena, porque he tenido por fin la confianza y la regularidad que necesitaba. Y sí, si no hubiese tenido eso, seguramente me hubiese planteado mi futuro, porque hacía años que veía que no. Ha habido momentos en los que yo no he estado bien, pero también otros en los que quizás no he sentido que tuviese esa confianza externa aue necesita una futbolista.

Claudia Pina y Alexia Putellas celebran el gol del 5-2 ante Bélgica. / Ana Escobar / EFE

Y a haberte hecho un hueco en la selección, titular en esta Eurocopa.

Desde que volví este año con la selección, Montse está contando bastante conmigo de titular. Nunca había salido titular hasta entonces. Me siento bien con el club, me siento bien aquí, estoy aportando bastantes goles, pero bueno, sobre todo tengo las ganas de seguir mejorando, para aportar el máximo siempre al equipo. Y bueno, estoy feliz por el momento en el que está todo el equipo. Creo que también hemos rotado bastante, así queda constancia de que todas somos importantes, que todas tenemos también nuestro rol y ahora ya vienen los cuartos para poder intentar darle caña.

Estás a un grandísimo nivel. Se habla de que puedas estar, incluso, en la lista para el Balón de Oro. ¿Esto te llega? ¿Cómo lo recibes? ¿O ni lo piensas?

Se habla mucho de esto ahora, al final temporada, y lo he escuchado un poco más. La verdad es que siempre lo hablo con mi gente, que me dicen: “Oye, que se está hablando de esto”. Y yo les digo: “Oye, a mí dejadme en paz, que hasta que no lo vea, no me lo creeré”