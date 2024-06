¿Bendición o problema? Southgate, en el punto de mira por el ataque de Inglaterra

Mejor que sobre que no que falte, de eso no hay ninguna duda. Pero la situación de Gareth Southgate no es sencilla. El seleccionador inglés, que encara con Inglaterra una Eurocopa que será determinante para su futuro en los 'Three Lions', tiene que tomar decisiones cruciales para encajar a una delantera de ensueño. Mucho talento y solo tres huecos. Habrá elegidos y 'sacrificados'. Si las cosas no van bien en Alemania, se cuestionará cada una de sus elecciones.

El cuadro inglés es uno de los que más expectación levanta en toda la Eurocopa. Por su indudable nivel, ya que seguramente, esta es una de las mejores generaciones de la historia de Inglaterra. Por su sequía de títulos (no levantan uno desde el Mundial de 1966). Y porque Gareth Southgate está en la cuerda floja tras varias participaciones sin premio en Mundiales y Eurocopas.

UNA PRELISTA CON 33 NOMBRES

Las dudas del seleccionador eran de tal calibre que en su prelista, que fue analizada con lupa por la prensa británica, incluía a 33 futbolistas. Es decir, tuvo que prescindir de siete hombres, algunos de ellos, pesos pesados en los últimos años: Jack Grealish, Harry Maguire, James Maddison, Jarrad Branthwaite, James Trafford, Curtis Jones y Jarrel Quansah.

Jack Grealish, en su último partido con Inglaterra / AP

Decisiones que, antes de arrancar el torneo (empieza el 14 de junio), ya agitaron el ambiente en el país británico. Sin embargo, todas las miradas estaban puestas en el ataque. Finalmente cayó Grealish, pero no se han acabado los problemas para Southgate. Ahora tiene que confeccionar su delantera: un punta y dos extremos. Se avecina más lío en la órbita de los 'Three Lions'.

DIEZ CANDIDATOS, SOLO TRES HUECOS

Primero de todo, vayamos con los candidatos. Jude Bellingham, Jarrod Bowen, Eberechi Eze, Phil Foden, Anthony Gordon, Harry Kane, Cole Palmer, Bukayo Saka, Ivan Toney y Ollie Watkins. Entre todos suman 213 goles. Mucha pólvora que no podrá acumularse toda sobre el césped.

Harry Kane (Bayern Múnich): 44 goles

(Bayern Múnich): 44 goles Phil Foden (Manchester City): 27 goles

(Manchester City): 27 goles Ollie Watkins (Aston Villa): 27 goles

(Aston Villa): 27 goles Cole Palmer (Chelsea): 25 goles

(Chelsea): 25 goles Jude Bellingham (Real Madrid): 23 goles

(Real Madrid): 23 goles Jarrod Bowen (West Ham): 20 goles

(West Ham): 20 goles Bukayo Saka (Arsenal): 20 goles

(Arsenal): 20 goles Anthony Gordon (Newcastle): 12 goles

(Newcastle): 12 goles Eberechi Eze (Crystal Palace): 11 goles

(Crystal Palace): 11 goles Ivan Toney (Brentford): 4 goles (estuvo sancionado hasta el mes de enero)

Los argumentos ofensivos de Inglaterra van mucho más allá de Bellingham y Southgate tendrá que romperse la cabeza para encajar todas las piezas y completar un puzle perfecto. En la punta de ataque no hay dudas: Harry Kane, uno de los mejores goleadores del planeta. Sus recambios, Ollie Watkins e Ivan Toney.

Harry Kane, intocable para Southgate / EFE

Con esto claro, el juego de combinaciones entra en escena en las bandas, y por detrás del 'killer' del Bayern Múnich. Todo indica a que la banda derecha será para Bukayo Saka, aunque la polivalencia de jugadores como Cole Palmer o Phil Foden podría llevarlos a ese costado, o al izquierdo. En un principio, sería el del Manchester City el que cierre el tridente a pierna natural, por la izquierda.

Foden y Saka, posibles acompañantes de Kane en el tridente de Southgate / EFE

Eberechi Eze, que está muy cómodo por detrás del 'nueve', también puede jugar por el costado izquierdo. Anthony Gordon, aunque puede jugar en cualquiera de las tres posiciones del ataque, lo hace de manera natural a pierna cambiada, por la izquierda. Y salvo sorpresa, Jarrod Bowen, que es zurdo, competirá con Saka por el lado derecho.

Solo queda Jude Bellingham, y Southgate querrá que esté cerca del área. En este contexto, el jugador del Real Madrid hará de vínculo entre el ataque y la medular, colocándose por detrás de Kane con libertad para pisar área, algo muy interesante teniendo en cuenta la habilidad que tiene el ex del Tottenham para brillar alejado del área, y para caer a alguna de las dos bandas, considerando el peligro que tienen también las otras opciones en zonas interiores. Una bendición para Southagte, que de no dar con la tecla, se convertirá en un verdadero infierno.