Bellingham explota: "Escuchas a la gente hablar toda esa basura..."

El gran protagonista sobre el césped del pase a los cuartos de final de Inglaterra, Jude Bellingham, también lo fue en la rueda de prensa. El jugador del Real Madrid demostró su hartazgo con las críticas y sacó pecho por el triunfo logrado ante Eslovaquia con sufrimiento hasta el final.

"En el fútbol internacional, en las eliminatorias, es una sensación horrible. Estás a 30 segundos de irte a casa teniendo que escuchar toda la basura, sintiendo que has decepcionado a todo un país y a su gente y en 30 segundos, con un golpe a la pelota, todo puede cambiar", afirmó Bellingham en sala de prensa.

"Es una sensación que no me gusta tener, pero cuando ocurre, sienta genial. Es un hábito que he cogido del Madrid. Desde que estoy allí, mi juego ha mejorado mucho y estoy muy contento de haberlo traído aquí", explicó el jugador inglés.

"Nos sentimos juzgados siempre"

Sobre su celebración, Bellingham también se mostró contundente: "La adrenalina se apodera de ti. Es una combinación de muchas cosas. Jugar para Inglaterra es algo muy bonito, pero también significa mucha presión. Oyes a la gente hablar mucha basura... Es bonito cuando lo consigues, de alguna manera, se la devuelves".

"Es muy difícil en las ruedas de prensa, las entrevistas y esas cosas hablar abiertamente de lo que nos gustaría a los futbolistas porque estás siendo juzgado siempre", concluyó el jugador del Real Madrid.