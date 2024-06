El balance de los jugadores del Barça en la primera jornada de la Eurocopa

Ayer martes finalizó la primera de las tres jornadas de la fase de grupos de la Eurocopa 2024. Hasta once jugadores del FC Barcelona recibieron la llamada de sus selecciones para disputar esta competición. Todos ellos tuvieron minutos, a excepción de Ter Stegen, Fermín, el lesionado Lewandowski y Joao Félix.

Los blaugranas que participan en la Eurocopa 2024 se dividen en seis selecciones. Alemania, Portugal, Francia y España sumaron los tres puntos en su estreno, mientras que Dinamarca empató y Polonia perdió.

A continuación, repasamos cómo les ha ido a los representantes del Barça en su primera jornada del campeonato europeo de selecciones:

Ter Stegen

El guardameta alemán se quedó en el banquillo, a la sombra de Manuel Neuer. Se ha generado un debate alrededor de la portería del cuadro germano y el blaugrana ha expresado su malestar por no enfundarse los guantes. Nagelsmann zanjó el debate asegurando que el portero titular es el del Bayern de Múnich.

Cancelo

Se ubicó como carrilero izquierdo, compartiendo banda con Rafael Leao. Estuvo muy participativo y acertado, tanto en tareas ofensivas como defensivas. Fue sustituido por Semedo en el triple cambio de Bob Martínez en el minuto 90, justo antes de que el recién ingresado Conceiçao anotase el 2-1 definitivo.

Christensen

Disputó los 90 minutos con Dinamarca, ubicándose como el defensa central en una línea de tres, acompañado por Andersen y Vestergaard. Reculó su posición de la que nos tenía acostumbrados como blaugrana, ubicándose en el pivote. No perdió un solo balón en la construcción del juego, ganó cinco duelos y no fue regateado. No salió en la foto del tanto de Janza, que supuso el 1-1 final.

Kounde

También disputó los 90 minutos y ubicándose en el lateral diestro de la selección francesa, formando línea defensiva con Upamecano, Saliba y Theo Hernández. Tuvo una actuación muy convincente, con una sólida demostración de sus capacidades defensivas. Además, lo hizo bajo la atenta mirada de Heiko Westermann, ayudante de Flick en su nueva etapa como técnico culé, quien se desplazó hasta Düsseldorf para ver el Austria-Francia.

Pedri

Formó parte del centro del campo de la selección española durante la primera hora del partido frente a Croacia. Curiosamente, fue su primer partido oficial con Luis de la Fuente en el banquillo, tras un doblete a Irlanda del Norte en el último amistoso preparatorio. Asistió a Fabián en el segundo gol de la 'roja' y gran parte de las aspiraciones de su equipo en el torneo, pasan por sus botas.

Fermín

Era uno de los candidatos a quedarse fuera de la lista definitiva, pero en su estreno con la selección absoluta hace dos semanas, convenció a De la Fuente para quedarse en la concentración. Frente a Croacia, no llegó a jugar, aunque si la selección española hace los deberes ante Italia, podría tener minutos contra Albania.

Gündogan

Jugó los 90 minutos del estreno del torneo, en el que Alemania goleó contundentemente a Escocia por 5-1. Lo hizo en una posición más adelantada del doble pivote formado por Andrich y Kroos, teniendo más incidencia en tres cuartos de campo. Recibió una durísima entrada de Porteous en el interior del área que supuso la expulsión del escocés y la pena máxima transformada por Havertz al filo del descanso.

Ferran Torres

Saltó al terreno de juego en el minuto 86 sustituyendo a Lamine Yamal y, con el tiempo de añadido, estuvo diez minutos vistiendo de corto. Se le vio con ganas, pero lo cierto es que no parte como uno de los candidatos a ser titular en la 'roja'. Por delante, el indiscutible Morata, Lamine y Nico Williams; además de Dani Olmo y Oyarzabal.

Lewandowski

El delantero se lesionó en la rodilla contra Turquía en un amistoso disputado el 10 de junio y fue baja en el estreno de Polonia frente a Países Bajos, en el que perdieron por 1-2. Su seleccionador se mostró confiado en poder recuperar al blaugrana para la segunda jornada, que disputarán este viernes contra Austria.

Joao Félix

Se quedó en el banquillo, sin poder estrenarse en el primer partido de la selección portuguesa. Robert Martínez apostó por Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo y Rafael Leao en el ataque, dando entrada a Diogo Jota en el segundo tiempo. El sábado tendrá una nueva oportunidad frente a Turquía.

Lamine Yamal

Se estrenó como el futbolista más joven en disputar un partido de la Eurocopa. Gran parte de los focos le apuntaron en el partido frente a Croacia y el crack de La Masia no decepcionó. Fue uno de los mejores del partido e, incluso, llegó a asistir con un brillante centro que remató Carvajal al fondo de la red para anotar el definitivo 3-0 justo antes del descanso.